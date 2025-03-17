Почти тысяча челябинских бойцов СВО хотят сменить военную службу на гражданскую

Участники и ветераны СВО из Челябинской области стремятся к переходу на гражданскую службу. На участие в программе «Герои Южного Урала» (аналога федеральной программы «Время героев» в Челябинской области) заявки подали около тысячи человек. Регистрация на проект, который позволит бойцам получить управленческие навыки и новые профессии, завершается 19 марта, сообщили URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Заканчивается регистрация на образовательную программу для участников и ветеранов СВО. Почти тысяча бойцов изъявили желание участвовать в кадровом проекте „Герои Южного Урала. Программа профессиональной переподготовки включает четыре очных модуля по 72 часа каждый. Обучение сочетает академическую и практическую часть“, — отметили в пресс-службе.
Участников ждут лекции, мастер-классы, дискуссии, публичные выступления, тренинги и деловые игры. Предусмотрены также стажировки на предприятиях и в органах власти, что позволит бойцам применить полученные знания на практике. Каждому участнику будет назначен персональный наставник — министр, вице-губернатор или руководитель крупного предприятия, который будет консультировать и помогать в освоении материала.
Участники программы, показавшие хорошие результаты, получат предложения о устройства на достойные должности. Лучшие выпускники смогут претендовать на участие в федеральной программе «Время героев».
Заявки могут подать как ветераны спецоперации, так и те, кто сейчас находится за лентой. Для прохождения отбора необходимо создать личный кабинет на сайте кадрового проекта и заполнить анкету. Далее написать эссе и пройти онлайн-тестирование. С 20 марта стартует этап тестирования участников.
Всего будет 60 участников первого этапа проекта, сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Роман Воллерт . Региональная программа «Герои Южного Урала», аналогичная федеральной инициативе «Время героев», была анонсирована губернатором Алексеем Текслером во время прямой линии 11 декабря.
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