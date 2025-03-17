«Был в смятении»: Хинштейн рассказал о первых днях работы врио главы Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн признался, что при вступлении в должность руководителя региона столкнулся с серьезными трудностями. Он отметил, что был в смятении, когда узнал, что ряд российских военных, участвующих в СВО, не получают выплаты и что регион в целом провалил ряд нацпроектов.
«Когда пришел в область, был в смятении. Льготные лекарства, проваленные нацпроекты, 151 семья участников [военной операции] с июля не получила выплаты, [футбольный клуб] „Авангард“ на грани банкротства», — поделился Хинштейн на пресс-конференции с журналистами. Его слова передает РБК.
Помимо вышеупомянутых вопросов, Хинштейн также выразил обеспокоенность по поводу ситуации с застройкой и проектной документацией в регионе. Он отметил необычайно высокие издержки и переделки документации, что создавало дополнительные трудности в управлении регионом. Врио главы подчеркнул, что хотя некоторые из ключевых проблем удалось решить, полностью изменить ситуацию пока не удалось, отчасти из-за дефицита бюджета.
В начале декабря Хинштейн стал врио губернатора Курской области, заменив на этом посту Алексея Смирнова. После его назначения последовал ряд увольнений высокопоставленных чиновников региона, включая тех, кто был назначен предыдущими руководителями, передает «Национальная служба новостей».
Новый врио губернатора сразу стал активно критиковать работу местных государственных служащих, включая ключевых представителей администрации, установленных его предшественниками. Одним из наиболее острых вопросов стала проблема выдачи жилищных сертификатов жителям районов, которые пострадали в результате действий украинских военных.
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