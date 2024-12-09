Хинштейн анонсировал масштабную проверку работы администрации Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн анонсировал свои планы по проведению ревизии деятельности предшествующего руководства региона. В ходе оперативного совещания правительства в регионе он заявил о своем намерении обратиться в прокуратуру и Счетную палату для оценки прошлых действий.
«Я своей стороны буду обращаться, очевидно, в органы прокуратуры и в Счетную палату с тем, чтобы провести какую-то оценку, ревизию предшествующей деятельности. Это нормальная практика, во многих регионах так происходило со сменой высшего должностного лица с тем, чтобы было понятно, все прозрачно», — сказал Хинштейн. Его слова передает РИА «Новости».
Хинштейн занял должность врио губернатора Курской области по указу президента Российской Федерации 6 декабря 2024 года. Глава государства, ставя его на должность, сослался на работу политика в спецслужбах, которая может помочь во время управления регионом.
Заняв новую должность, политик пообещал решить все проблемы жителей Курской области. Он заявил, что законность и справедливость будут являться двумя базовыми принципами его работы на новом посту и понадеялся на скорое освобождение курской земли. URA.RU собрало главные заявления новоиспеченного врио главы региона в своем материале.
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