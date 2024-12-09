Хинштейн анонсировал масштабную проверку работы администрации Курской области

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Хинштейн хочет провести ревизию деятельности прошлой власти Курской области
Хинштейн хочет провести ревизию деятельности прошлой власти Курской области Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн анонсировал свои планы по проведению ревизии деятельности предшествующего руководства региона. В ходе оперативного совещания правительства в регионе он заявил о своем намерении обратиться в прокуратуру и Счетную палату для оценки прошлых действий.

«Я своей стороны буду обращаться, очевидно, в органы прокуратуры и в Счетную палату с тем, чтобы провести какую-то оценку, ревизию предшествующей деятельности. Это нормальная практика, во многих регионах так происходило со сменой высшего должностного лица с тем, чтобы было понятно, все прозрачно», — сказал Хинштейн. Его слова передает РИА «Новости».

Хинштейн занял должность врио губернатора Курской области по указу президента Российской Федерации 6 декабря 2024 года. Глава государства, ставя его на должность, сослался на работу политика в спецслужбах, которая может помочь во время управления регионом.

Заняв новую должность, политик пообещал решить все проблемы жителей Курской области. Он заявил, что законность и справедливость будут являться двумя базовыми принципами его работы на новом посту и понадеялся на скорое освобождение курской земли. URA.RU собрало главные заявления новоиспеченного врио главы региона в  своем материале

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн анонсировал свои планы по проведению ревизии деятельности предшествующего руководства региона. В ходе оперативного совещания правительства в регионе он заявил о своем намерении обратиться в прокуратуру и Счетную палату для оценки прошлых действий. «Я своей стороны буду обращаться, очевидно, в органы прокуратуры и в Счетную палату с тем, чтобы провести какую-то оценку, ревизию предшествующей деятельности. Это нормальная практика, во многих регионах так происходило со сменой высшего должностного лица с тем, чтобы было понятно, все прозрачно», — сказал Хинштейн. Его слова передает РИА «Новости». Хинштейн занял должность врио губернатора Курской области по указу президента Российской Федерации 6 декабря 2024 года. Глава государства, ставя его на должность, сослался на работу политика в спецслужбах, которая может помочь во время управления регионом. Заняв новую должность, политик пообещал решить все проблемы жителей Курской области. Он заявил, что законность и справедливость будут являться двумя базовыми принципами его работы на новом посту и понадеялся на скорое освобождение курской земли. URA.RU собрало главные заявления новоиспеченного врио главы региона в  своем материале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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