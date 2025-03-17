Самозапрет на кредиты: что это такое и почему миллионы россиян решили не идти к банкам

С 1 марта 2025 года в России действует новый закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов, что направлено на защиту от мошенничества. Закон предусматривает возможность блокировки возможности банками и МФО заключать с гражданином договоры на выдачу потребительских кредитов или займов, за исключением ипотечных и автокредитов, а также образовательных кредитов с господдержкой.
С введением нового закона, позволяющего россиянам устанавливать добровольный самозапрет на получение кредитов через портал «Госуслуги», услугой воспользовались уже 1,7 млн человек всего за два дня, сообщило Министерство цифрового развития России. А за первые две недели самозапрет установили 6,2 миллиона россиян, рассказали в Объединенном кредитном бюро.
Популярность услуги
Самозапрет на кредиты вызвал значительный интерес среди пользователей госпортала, причем слово «самозапрет» стало самым популярным запросом к роботу-помощнику Максу на «Госуслугах», который предоставил уже более 3,4 млн консультаций по этому вопросу. Средний возраст заявителя составил 53 года. Согласно данным Минцифры, больше всего заявлений о самозапрете было подано в Москве и МО, Санкт-Петербурге, а также Краснодарском крае и Свердловской области.
Чем обусловлена популярность
Недавно опубликованные результаты опроса «Выберу.ру» показали, что большинство граждан положительно относятся к инициативе введения самозапрета на оформление кредитов, как меры защиты от мошенников. Согласно данным исследования, 39% респондентов считают эту меру эффективной, тогда как еще 26% поддерживают идею, но выражают сомнения в ее удобстве.
Опрос также выявил, что 15% участников считают необходимыми более серьезные меры для борьбы с злоумышленниками, в то время как 13% видят в самозапрете излишнее ограничение. Меньшинство, 7% опрошенных, уверены в том, что контроль за финансами должен оставаться на усмотрение каждого индивидуума.
Основной причиной для активации самозапрета является страх перед мошенничеством и оформлением кредитов без согласия владельца, что указали 49% респондентов. Другие 27% рассматривают самозапрет как способ избежать необдуманных займов. Отметим, что 13% опрошенных намерены использовать функцию для контроля семейного бюджета, а 11% планируют подключить услугу для защиты своих пожилых родственников.
Безопасность
Банки и микрофинансовые организации будут обязаны проверять наличие сведений о самозапрете в кредитной истории человека. В случае, если запрет установлен, кредитор должен будет отказать в выдаче кредита. Однако если договор все-таки будет заключен, несмотря на запрет, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту. Эта мера будет особенна полезна в борьбе с мошенничеством.
Простота установки
Для того, чтобы установить запрет, необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» или в МФЦ. Услуга бесплатная и неограниченная по числу обращений.
Заявление можно подать уже сейчас. Через МФЦ примут заявки не позднее 1 сентября 2025 года. Условия запрета можно выбрать разные: по виду кредитора (банк или микрофинансовая организация), а также по способу обращения за кредитом.
Возможность выбора условий
Центробанк России опубликовал новые подробности о добровольном самозапрете на получение кредитов. Теперь граждане могут оформить запрет, выбрав специфические условия, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.
Согласно последнему обновлению, заемщики имеют возможность выбирать запрет на основании типа кредитора, то есть можно указать запрет либо на банки, либо на микрофинансовые организации (МФО). Кроме того, можно определить способ обращения за кредитом: возможен общий запрет на получение кредитов как в офисах, так и дистанционно, или же только дистанционно.
Однако Банк России также уточнил, что ограничения не распространяются на автокредитование и ипотечные займы. Эти виды кредитования остаются доступными без возможности установить на них добровольный самозапрет через «Госуслуги».
Снятие запрета
Центральный банк России объявил, что заявление о снятии запрета может быть подписано с использованием УНЭП «Госключ» (усиленная неквалифицированная электронная подпись) или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись).
Для граждан, у которых нет ни УНЭП «Госключ», ни УКЭП, снять запрет через «Госуслуги» не удастся до тех пор, пока не появится возможность сделать это через МФЦ, что запланировано на период с 1 марта по 31 августа 2025 года. Заявление о снятии ранее установленного добровольного самозапрета на получение кредитов будет обрабатываться в течение двух дней. Этот «период охлаждения» предназначен для защиты граждан от потенциального влияния мошенников, которые могли бы попытаться убедить клиента отменить запрет в спешке.
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