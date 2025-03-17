Baccardi и Campari расширят поставки алкоголя в Россию

Производители известных брендов игристых вин Martini и Mondoro расширят официальные поставки в Россию. Несмотря на акцизы и пошлины на импортное вино, они наращивают продажи, рассказал на пресс-завтраке 17 марта спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Компании готовятся к снятию санкций с РФ и удерживают позиции в стране, объяснил URA.RU председатель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
«То, что акцизы повысили и пошлины были подняты в два раза, сильно улучшило возможности российских производителей. Но вместе с тем, должен сказать, что два таких бренда, как Martini и Mondoro, никуда не делись, они по-прежнему на рынке и только наращивают свои продажи. Несмотря на рост акцизов и пошлин, они все равно здесь и развиваются»», — сказал Титов.
Президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павел Титов добавил, что эти бренды вернулись к активному продвижению своей продукции на российском рынке. «Если еще год назад они не хотели делать прямые маркетинговые инвестиции, то с прошлого года в полный рост идет обратное присутствие на рынке, реклама», — отметил он.
Martini и Mondoro — бренды, известные в России с начала 90-х годов. Они долго могут сохранять популярность, потому что люди привыкли к ним более чем за 30 лет и ассоциируют со стандартами качества в своем сегменте, считает Павел Шапкин.
«Слово Martini уже стало нарицательным для вермута, сила бренда распространяется и на игристое вино этой марки, которое продается в России с 1992 года. Mondoro давно популярно в стране. Между тем, в цене эти марки выросли не так сильно. Их поставки сократились, но значительную часть ввозили по параллельному импорту. Было время, когда стоимость даже немного снизилась после того, как, например, Martini разогнала здесь российское представительство. Потом цены поднялись и стали чуть выше, чем были три года назад, но некритично», — объяснил эксперт.
Вернуться к маркетинговой активности бренды Martini и Mondoro решили, чтобы не терять российский рынок, уверен Шапкин. Производители понимают, что рано или поздно в РФ официально вернутся бренды, которые ушли, или будут расширять присутствие, чтобы никто не занял их место. Реклама не только повышает продажи, но и подтверждает, что продукция продолжает продаваться в России.
«Им нужно присутствовать в стране, в том числе для того, чтобы ходить в надзорные органы, продлевать защиту товарных знаков. По закону это нужно делать каждый год и платить за это пошлину — для этого кто-то должен здесь быть физически и представлять юрлицо. Иначе бренды уйдут в свободное плавание», — объясняет собеседник URA.RU.
Производство и реализацией вермута, игристых вин и алкогольных аперитивов марки Martini идет на заводе Martini & Rossi в Италии. Он входит в группу Baccardi. Она также производит одноименный ром, водку Grey Goose и джин Bombay Sapphire, которые прекратила поставлять в Россию в начале 2023 года. При этом поставки Martini продолжаются. Mondoro принадлежит итальянскому производителю Campari Group, который также владеет марками Aperol, Campari, Cinzano, Appleton Estate и другими. В 2022 году компания объявляла о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в России, но ряд ее брендов, в том числе Mondoro, продолжают поставлять в РФ.
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