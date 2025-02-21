Каким коньякам и виски можно доверять

Глава Союзконьяка Резник раскрыл главные секреты алкогольного рынка России

21 февраля 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

В 2024 году в России продали коньяка 14 млн декалитров, а виски — более 5 млн декалитров Фото: Александр Мамаев © URA.RU Дешевый коньяк — повод проверить его качество. Председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции — Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник раскрыл, как выбрать доступный и безопасный крепкий алкоголь, который не стыдно будет поставить на праздничный стол. Откуда привозят и где выращивают сырье, где и сколько выдерживается настоящий коньяк, и может ли Россия конкурировать с лидерами отрасли — в интервью URA.RU. В России стали делать больше коньяка Председатель Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник рассказал, как выбрать хороший коньяк Фото: из личного архива Владислава Резника — На днях Минсельхоз РФ сообщил, что отечественные производители в 2024 году произвели рекордное количество бренди и коньяка — 9,7 миллиона декалитров, с приростом за год более 10 процентов. За счет чего? — Пятерка регионов-лидеров по производству коньяка выглядит не совсем стандартно. Лидируют Дагестан, Ленинградская, Калининградская и Московская области, Ставропольский край. И если со Ставропольским краем и Дагестаном все очевидно, то регионы, в которых не растет виноград, часто вызывают вопросы. Московская и Ленинградская области выпускают много коньяка, поскольку производство конечной продукции у нас максимально приближено к потребителю. Коньячные заводы и комбинаты напитков были и есть практически в каждом крупном городе. Они работают как часть производственной цепочки, не от «лозы», а на привозном дистилляте, но имеют свои цеха выдержки, купажа и линии розлива. Калининградская область в лидерах из-за одного действительно крупного предприятия-производителя, который работает на покупном дистилляте. Коньячные заводы и комбинаты напитков есть почти в каждом крупном городе Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Из-за санкций из России ушли многие импортные бренды. Как 2024 год изменил ассортимент на отечественном рынке? — Лидером продаж среди крепких напитков все еще остается водка: в 2024 году в розницу ее продано 77 миллионов декалитров. Коньяка продали 14 миллионов декалитров, а виски — чуть больше пяти миллионов. Больше всего изменений в ассортименте — по виски. При том что официально доля российского виски в продажах уже превышает 50 процентов, по факту это импортный виски из Шотландии и Ирландии, разливаемый в России. Производству российского виски только предстоит развиваться, в отличие от производства коньяка, имеющего у нас в стране давние традиции. Именно поэтому ассортимент коньяка за последние годы изменился несущественно. Сами напитки остались на полках, несмотря на громкие заявления об уходе с российского рынка. Сменились лишь компании-поставщики. Статья по теме В России вырос спрос на самый популярный алкоголь — В России по советской традиции коньяком называют все бренди. А по законам Евросоюза коньяком разрешено называть тот бренди, которые производятся во французском местечке Коньяк. Как вы лично считаете, какое название этого сегмента напитков более уместно? — Даже российские производители на экспорт маркируют коньяк как бренди. Кстати, есть только один российский коньяк, который получил от французских экспертов право так называться за рубежом — это 20-летний «Багратион». Но у нас согласно ГОСТам и коньяк, и бренди производят из виноградного дистиллята, воды, небольшого количества сахара и сахарного колера (для цвета). При этом коньяками называют напитки, выдержанные более трех лет в контакте с древесиной дуба. То есть написанное на кириллице «коньяк» — это понятие для российского рынка. Законами охраняется слово «cognac» на латинице, и вы не найдете его на этикетках произведенных в России коньяков. Феномен грузинского виски Ассортимент коньяка за последние годы изменился несущественно Фото: Александр Мамаев © URA.RU — Производители каких стран сегодня поставляют нам больше бренди, коньяка и виски? — Более половины всего импортного коньяка в Россию поставляет Армения. Следующий по объему поставщик — Грузия (около четверти всего объема) и Франция (менее 10 процентов). В прошлом году Грузия нарастила поставки почти в два раза, Армения сократила. По виски традиционным лидером на полках российских магазинов является Шотландия — около 70 процентов проданного в России в 2024 году импортного виски именно оттуда. Еще 15 процентов — из США, 10 процентов — из Ирландии. Импортная продукция остальных стран не превышает два процента для каждой из них. Феномен грузинского виски должен еще «отлежаться» в статистике, чтобы исследовать его самостоятельно, но он показывает, что рынок виски существенно более динамичный из-за разделения производства сырья и розлива конечного напитка в бутылки. Для коньяков и виски важной деталью является то, в какой стране и местности произведены дистилляты, купаж и розлив в бутылку. Дешевый коньяк — повод проверить его качество Новость по теме В России может исчезнуть коньяк — Как сильно отличаются цены на виски и бренди от разных производителей? — Отпускные цены, конечно, определяются рынком. Однако есть понятие «минимальная розничная цена». С 1 января 2025 года она равна 651 рублю за бутылку 0,5 литра коньяка и 472 рубля за бутылку бренди и виски. Но отечественные производители полного цикла считают эту минимальную цену недостаточной. Да и разборчивые покупатели считают, что качественный напиток не может стоить дешево. Коньяк выдерживается в дубе не менее трех лет и отдыхает после купажа не менее трех месяцев. Поэтому по минимальным розничным ценам вряд ли можно купить действительно хороший напиток. Средняя стоимость продажи бутылки в полтора раза больше. Для виски это около 800 рублей, для коньяка — около 1000 рублей. Дешевый коньяк — повод проверить его качество. Наша ассоциация «Союзконьяк САП» совместно с ассоциацией «Антиконтрафакт» на протяжении нескольких лет проводит закупки в торговых сетях и передает их на экспертизу. В том числе из-за слишком низкой цены. Образцы проходят экспертизу в Испытательном центре Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН. Это очень авторитетное учреждение, известное своими наработками и за рубежом. — Много ли сегодня подделок виски и коньяка на российском рынке? Как их отличить? Дешевый коньяк — повод проверить его качество Фото: Денис Моргунов © URA.RU — Подделывают именно коньяк, причем бюджетный импортный. Нарушений много — это невиноградные спирты в составе, полипропиленгликоль — основа для ароматизаторов, не тот состав и органолептика. В каких-то образцах сразу ощущаются лишние тона, а где-то выявить подделку может только изотопная масс-спектрометрия. Чтобы не попасть на плохое спиртное, рекомендую проверять напиток через мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко», в нем все видно по каждой бутылке — от производства или импорта количества товара в конкретном магазине. И конечно, нельзя покупать алкоголь в местах, не имеющих права на реализацию спиртного. Покупатели могут узнавать информацию о подделках коньяка на нашем сайте и в соцсетях, где мы регулярно публикуем протоколы экспертиз с выявленными нарушениям, они набирают десятки тысяч просмотров. Когда мы выявляем несоответствие ГОСТу по составу, направляем обращение в Росалкогольтабакконтроль. На основе обращений Союза в 2024 году вынесено более 80 предостережений о прекращении оборота алкопродукции. Совместно мы предотвратили поставки более 710 тонн коньяка, несоответствующего требованиям ГОСТ. Где брать бочки и сырье Новость по теме В России подорожает весь алкоголь — Бренди и коньяк делают из определенных сортов светлого винограда. Где производители сегодня берут сырье? — Обеспечение сырьем — острый вопрос, и каждый производитель решает его самостоятельно. Одни производители имеют свои виноградники, другие сотрудничают с проверенными поставщиками сырья. На конец 2024 года общая площадь виноградников в России составила более 110 тысяч гектаров, прибавив за год 6 тысяч гектаров новых. Сложный с климатической точки зрения 2024 год не позволил собрать рекордного урожая винограда. Но в целом рост за последние годы есть. Работает запущенный в 2022 году федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Ежегодно из госбюджета выделяется около 2,4 миллиарда рублей для того, чтобы к 2030 году увеличить площади виноградников на 35 процентов. Эксперт рассказал, можно ли ориентироваться на цену при выборе спиртного Фото: Денис Моргунов © URA.RU Крупные предприятия отрасли также проявляют инициативу и прилагают огромные усилия — модернизируют производства, увеличивают площади виноградников, инвестируют миллиарды рублей в развитие. Это необходимо, потому что с 2028 года российский коньяк должен будет производиться только из российского винограда — это важное изменение. Тот коньяк, который производится из импортных дистиллятов, не сможет уже называться коньяком. Здесь мы следуем за вином: вино, произведенное в России, сейчас может быть только из нашего винограда, в то время как раньше использовались в основном импортные виноматериалы. — Коньячные спирты традиционно выдерживается в бочках, сделанных из особых сортов дуба, как правило, импортных. У российских производителей достаточно этой тары, или они закупают уже выдержанные спирты? — Крупные заводы имеют гигантские цеха выдержки. Бочки не так быстро, но все же выходят из оборота. Конечно, сейчас с обновлением этого фонда есть проблемы. Некоторые из наших участников уже давали отличные отзывы об использовании для выдержки коньяка бочек, изготовленных отечественными специализированными компаниями, а у некоторых производителей уже есть свои бондарные производства. Однако этому рынку еще предстоит развиваться — он далек от насыщения и открыт для качественных производителей. — Исходным сырьем для виски могут быть пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рис и солод. Тем не менее, мы до сих пор слабо импортозамещаем это направление. Почему? Статья по теме Нарколог назвала главные проблемы детей алкоголиков — Действительно, более 90 процентов всего виски в России все еще разливается из импортного сырья. Все потому, что у нас в стране для виски не было прежде всего развитой производственной базы полного цикла. Инвестиции в производство сейчас начинаются, но пока основные усилия производителей направлены на рост виноградников для производства коньяков, вин и бренди. Настоящий российский виски еще не стал заметным явлением, нужно подождать. Рынок продолжит рост — Как будет развиваться алкогольный рынок России в 2025 году? — В 2025 году предстоит решать трудности с обеспеченностью сырьем, кадрами, комплектующими, оборудованием и доступностью оборотного капитала и инвестиций. Среди тенденций мы видим повышение прозрачности рынка для регулятора, рост ответственности производителей, увеличение доли отечественной продукции на полке и увеличение ассортимента. Отмечаем некоторое снижение доли контрафакта в результатах проводимых экспертиз. — Какие новые алкогольные напитки могут появиться в ближайшее время на российском рынке и за счет чего? Новость по теме Стало известно, на сколько выросло производство вина в России за 2024 год — Новые марки и напитки появляются на полке в качестве эксперимента, но это все же экзотика, и ее не так много. В таком традиционном бизнесе, как крепкий алкоголь, сложно придумать и быстро внедрить что-то новое. Скорее можно говорить об экспансии отечественных производителей на новые рынки — наши производители пробуют поставки в Китай, Латинскую Америку. Но в приоритете, конечно, собственный рынок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дешевый коньяк — повод проверить его качество. Председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции — Союзконьяк САП, депутат Госдумы Владислав Резник раскрыл, как выбрать доступный и безопасный крепкий алкоголь, который не стыдно будет поставить на праздничный стол. Откуда привозят и где выращивают сырье, где и сколько выдерживается настоящий коньяк, и может ли Россия конкурировать с лидерами отрасли — в интервью URA.RU. — На днях Минсельхоз РФ сообщил, что отечественные производители в 2024 году произвели рекордное количество бренди и коньяка — 9,7 миллиона декалитров, с приростом за год более 10 процентов. За счет чего? — Пятерка регионов-лидеров по производству коньяка выглядит не совсем стандартно. Лидируют Дагестан, Ленинградская, Калининградская и Московская области, Ставропольский край. И если со Ставропольским краем и Дагестаном все очевидно, то регионы, в которых не растет виноград, часто вызывают вопросы. Московская и Ленинградская области выпускают много коньяка, поскольку производство конечной продукции у нас максимально приближено к потребителю. Коньячные заводы и комбинаты напитков были и есть практически в каждом крупном городе. Они работают как часть производственной цепочки, не от «лозы», а на привозном дистилляте, но имеют свои цеха выдержки, купажа и линии розлива. Калининградская область в лидерах из-за одного действительно крупного предприятия-производителя, который работает на покупном дистилляте. — Из-за санкций из России ушли многие импортные бренды. Как 2024 год изменил ассортимент на отечественном рынке? — Лидером продаж среди крепких напитков все еще остается водка: в 2024 году в розницу ее продано 77 миллионов декалитров. Коньяка продали 14 миллионов декалитров, а виски — чуть больше пяти миллионов. Больше всего изменений в ассортименте — по виски. При том что официально доля российского виски в продажах уже превышает 50 процентов, по факту это импортный виски из Шотландии и Ирландии, разливаемый в России. — В России по советской традиции коньяком называют все бренди. А по законам Евросоюза коньяком разрешено называть тот бренди, которые производятся во французском местечке Коньяк. Как вы лично считаете, какое название этого сегмента напитков более уместно? — Даже российские производители на экспорт маркируют коньяк как бренди. Кстати, есть только один российский коньяк, который получил от французских экспертов право так называться за рубежом — это 20-летний «Багратион». Но у нас согласно ГОСТам и коньяк, и бренди производят из виноградного дистиллята, воды, небольшого количества сахара и сахарного колера (для цвета). — Производители каких стран сегодня поставляют нам больше бренди, коньяка и виски? — Более половины всего импортного коньяка в Россию поставляет Армения. Следующий по объему поставщик — Грузия (около четверти всего объема) и Франция (менее 10 процентов). В прошлом году Грузия нарастила поставки почти в два раза, Армения сократила. По виски традиционным лидером на полках российских магазинов является Шотландия — около 70 процентов проданного в России в 2024 году импортного виски именно оттуда. Еще 15 процентов — из США, 10 процентов — из Ирландии. Импортная продукция остальных стран не превышает два процента для каждой из них. Феномен грузинского виски должен еще «отлежаться» в статистике, чтобы исследовать его самостоятельно, но он показывает, что рынок виски существенно более динамичный из-за разделения производства сырья и розлива конечного напитка в бутылки. Для коньяков и виски важной деталью является то, в какой стране и местности произведены дистилляты, купаж и розлив в бутылку. — Как сильно отличаются цены на виски и бренди от разных производителей? — Отпускные цены, конечно, определяются рынком. Однако есть понятие «минимальная розничная цена». С 1 января 2025 года она равна 651 рублю за бутылку 0,5 литра коньяка и 472 рубля за бутылку бренди и виски. Но отечественные производители полного цикла считают эту минимальную цену недостаточной. Да и разборчивые покупатели считают, что качественный напиток не может стоить дешево. Наша ассоциация «Союзконьяк САП» совместно с ассоциацией «Антиконтрафакт» на протяжении нескольких лет проводит закупки в торговых сетях и передает их на экспертизу. В том числе из-за слишком низкой цены. Образцы проходят экспертизу в Испытательном центре Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН. Это очень авторитетное учреждение, известное своими наработками и за рубежом. — Много ли сегодня подделок виски и коньяка на российском рынке? Как их отличить? — Подделывают именно коньяк, причем бюджетный импортный. Нарушений много — это невиноградные спирты в составе, полипропиленгликоль — основа для ароматизаторов, не тот состав и органолептика. В каких-то образцах сразу ощущаются лишние тона, а где-то выявить подделку может только изотопная масс-спектрометрия. Чтобы не попасть на плохое спиртное, рекомендую проверять напиток через мобильное приложение «Антиконтрафакт Алко», в нем все видно по каждой бутылке — от производства или импорта количества товара в конкретном магазине. И конечно, нельзя покупать алкоголь в местах, не имеющих права на реализацию спиртного. Покупатели могут узнавать информацию о подделках коньяка на нашем сайте и в соцсетях, где мы регулярно публикуем протоколы экспертиз с выявленными нарушениям, они набирают десятки тысяч просмотров. Когда мы выявляем несоответствие ГОСТу по составу, направляем обращение в Росалкогольтабакконтроль. На основе обращений Союза в 2024 году вынесено более 80 предостережений о прекращении оборота алкопродукции. Совместно мы предотвратили поставки более 710 тонн коньяка, несоответствующего требованиям ГОСТ. — Бренди и коньяк делают из определенных сортов светлого винограда. Где производители сегодня берут сырье? — Обеспечение сырьем — острый вопрос, и каждый производитель решает его самостоятельно. Одни производители имеют свои виноградники, другие сотрудничают с проверенными поставщиками сырья. На конец 2024 года общая площадь виноградников в России составила более 110 тысяч гектаров, прибавив за год 6 тысяч гектаров новых. Сложный с климатической точки зрения 2024 год не позволил собрать рекордного урожая винограда. Но в целом рост за последние годы есть. Работает запущенный в 2022 году федеральный проект «Стимулирование развития виноградарства и виноделия». Ежегодно из госбюджета выделяется около 2,4 миллиарда рублей для того, чтобы к 2030 году увеличить площади виноградников на 35 процентов. Крупные предприятия отрасли также проявляют инициативу и прилагают огромные усилия — модернизируют производства, увеличивают площади виноградников, инвестируют миллиарды рублей в развитие. Это необходимо, потому что с 2028 года российский коньяк должен будет производиться только из российского винограда — это важное изменение. Тот коньяк, который производится из импортных дистиллятов, не сможет уже называться коньяком. Здесь мы следуем за вином: вино, произведенное в России, сейчас может быть только из нашего винограда, в то время как раньше использовались в основном импортные виноматериалы. — Коньячные спирты традиционно выдерживается в бочках, сделанных из особых сортов дуба, как правило, импортных. У российских производителей достаточно этой тары, или они закупают уже выдержанные спирты? — Исходным сырьем для виски могут быть пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рис и солод. Тем не менее, мы до сих пор слабо импортозамещаем это направление. Почему? — Действительно, более 90 процентов всего виски в России все еще разливается из импортного сырья. Все потому, что у нас в стране для виски не было прежде всего развитой производственной базы полного цикла. Инвестиции в производство сейчас начинаются, но пока основные усилия производителей направлены на рост виноградников для производства коньяков, вин и бренди. Настоящий российский виски еще не стал заметным явлением, нужно подождать. — Как будет развиваться алкогольный рынок России в 2025 году? — В 2025 году предстоит решать трудности с обеспеченностью сырьем, кадрами, комплектующими, оборудованием и доступностью оборотного капитала и инвестиций. Среди тенденций мы видим повышение прозрачности рынка для регулятора, рост ответственности производителей, увеличение доли отечественной продукции на полке и увеличение ассортимента. Отмечаем некоторое снижение доли контрафакта в результатах проводимых экспертиз. — Какие новые алкогольные напитки могут появиться в ближайшее время на российском рынке и за счет чего? — Новые марки и напитки появляются на полке в качестве эксперимента, но это все же экзотика, и ее не так много. В таком традиционном бизнесе, как крепкий алкоголь, сложно придумать и быстро внедрить что-то новое. Скорее можно говорить об экспансии отечественных производителей на новые рынки — наши производители пробуют поставки в Китай, Латинскую Америку. Но в приоритете, конечно, собственный рынок.