Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженца в Швейцарии

SEM: более 30 тысяч беженцев с Украины потеряли свой статус в Швейцарии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Более 30 тысяч украинцев потеряли защитный статус в Швейцарии, позволяющий им пребывать в стране в качестве беженцев
Более 30 тысяч украинцев потеряли защитный статус в Швейцарии, позволяющий им пребывать в стране в качестве беженцев Фото:

Более 30 тысяч украинцев потеряли защитный статус S в Швейцарии, который давал им ряд привилегий. Об этом свидетельствуют данные Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM). Благодаря статусу S беженцы с Украины могли свободно перемещаться по стране, имели право на самозанятость, обучение своих детей в школах и другие возможности. 

«Статус S закончился для 30 918 человек [украинских беженцев]», — сказано в документе. Он размещен SEM в соцсети X. Отмечается, что именно столько человек потеряли защитный статус в период с февраля 2022 года. 

Недавно Национальный совет Швейцарии также ужесточил условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам. С декабря 2024 года право на получение статуса S имеют только лица, прибывшие из регионов, охваченных боевыми действиями или тех, что находятся вне контроля Киева, сообщает MK.RU.

Ужесточение миграционной политики в отношении украинских беженцев в Швейцарии происходит на фоне аналогичных мер в других странах. Например, в США администрация Трампа также приостановила рассмотрение заявлений на иммиграцию от украинцев, передает 360.Ru.

Согласно данным от иностранных журналистов в 2024 году, украинцы, эмигрировавшие в страны Запада после начала военного конфликта с Россией, не планируют возвращаться на родину для участия в боевых действиях. Причем на Украине не первый раз подчеркивают проблему дефицита личного состава.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 30 тысяч украинцев потеряли защитный статус S в Швейцарии, который давал им ряд привилегий. Об этом свидетельствуют данные Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM). Благодаря статусу S беженцы с Украины могли свободно перемещаться по стране, имели право на самозанятость, обучение своих детей в школах и другие возможности.  «Статус S закончился для 30 918 человек [украинских беженцев]», — сказано в документе. Он размещен SEM в соцсети X. Отмечается, что именно столько человек потеряли защитный статус в период с февраля 2022 года.  Недавно Национальный совет Швейцарии также ужесточил условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам. С декабря 2024 года право на получение статуса S имеют только лица, прибывшие из регионов, охваченных боевыми действиями или тех, что находятся вне контроля Киева, сообщает MK.RU. Ужесточение миграционной политики в отношении украинских беженцев в Швейцарии происходит на фоне аналогичных мер в других странах. Например, в США администрация Трампа также приостановила рассмотрение заявлений на иммиграцию от украинцев, передает 360.Ru. Согласно данным от иностранных журналистов в 2024 году, украинцы, эмигрировавшие в страны Запада после начала военного конфликта с Россией, не планируют возвращаться на родину для участия в боевых действиях. Причем на Украине не первый раз подчеркивают проблему дефицита личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...