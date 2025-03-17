Десятки тысяч украинцев потеряли статус беженца в Швейцарии

Более 30 тысяч украинцев потеряли защитный статус S в Швейцарии, который давал им ряд привилегий. Об этом свидетельствуют данные Государственного секретариата по миграции Швейцарии (SEM). Благодаря статусу S беженцы с Украины могли свободно перемещаться по стране, имели право на самозанятость, обучение своих детей в школах и другие возможности.
«Статус S закончился для 30 918 человек [украинских беженцев]», — сказано в документе. Он размещен SEM в соцсети X. Отмечается, что именно столько человек потеряли защитный статус в период с февраля 2022 года.
Недавно Национальный совет Швейцарии также ужесточил условия предоставления защитного статуса S украинским беженцам. С декабря 2024 года право на получение статуса S имеют только лица, прибывшие из регионов, охваченных боевыми действиями или тех, что находятся вне контроля Киева, сообщает MK.RU.
Ужесточение миграционной политики в отношении украинских беженцев в Швейцарии происходит на фоне аналогичных мер в других странах. Например, в США администрация Трампа также приостановила рассмотрение заявлений на иммиграцию от украинцев, передает 360.Ru.
Согласно данным от иностранных журналистов в 2024 году, украинцы, эмигрировавшие в страны Запада после начала военного конфликта с Россией, не планируют возвращаться на родину для участия в боевых действиях. Причем на Украине не первый раз подчеркивают проблему дефицита личного состава.
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