Белый дом отказался комментировать будущее Зеленского

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В Белом доме решили не отвечать на вопрос о политическом будущем Владимира Зеленского
В Белом доме решили не отвечать на вопрос о политическом будущем Владимира Зеленского Фото:

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов о политическом будущем украинского лидера Владимира Зеленского. Она сказала, что не следует «забегать вперед».

 «Мы не станем забегать вперед», — заявила Левитт, отвечая на вопрос о будущем Зеленского. Ее слова прозвучали во время прямого эфира. Трансляция проводится на канале Белого дома в соцсети X.

В США стали более критично относиться к украинскому лидеру после скандала, который произошел в Овальном кабинете в конце февраля. Однако спустя время, после встречи представителей США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия), Трамп дал понять, что готов возобновить поддержку Киева.

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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов о политическом будущем украинского лидера Владимира Зеленского. Она сказала, что не следует «забегать вперед».  «Мы не станем забегать вперед», — заявила Левитт, отвечая на вопрос о будущем Зеленского. Ее слова прозвучали во время прямого эфира. Трансляция проводится на канале Белого дома в соцсети X. В США стали более критично относиться к украинскому лидеру после скандала, который произошел в Овальном кабинете в конце февраля. Однако спустя время, после встречи представителей США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия), Трамп дал понять, что готов возобновить поддержку Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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