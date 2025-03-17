Белый дом отказался комментировать будущее Зеленского

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась отвечать на вопрос журналистов о политическом будущем украинского лидера Владимира Зеленского. Она сказала, что не следует «забегать вперед».
«Мы не станем забегать вперед», — заявила Левитт, отвечая на вопрос о будущем Зеленского. Ее слова прозвучали во время прямого эфира. Трансляция проводится на канале Белого дома в соцсети X.
В США стали более критично относиться к украинскому лидеру после скандала, который произошел в Овальном кабинете в конце февраля. Однако спустя время, после встречи представителей США и Украины в Джидде (Саудовская Аравия), Трамп дал понять, что готов возобновить поддержку Киева.
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