США начали угрожать России в преддверии переговоров Путина и Трампа

Белый дом не исключил санкций против России в случае неудачной беседы с Путиным
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Левитт не исключила того, что США введут санкции против России
Левитт не исключила того, что США введут санкции против России Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США могут ввести санкции против России в случае, если переговоры между президентом Штатов Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным пройдут неудачно. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Конечно, президент готов сделать это [ввести санкции]», — сказала Левитт. Трансляция брифинга с ее участием велась на ее странице в соцсети X.

США также могли попросить Венгрию не возражать продлению санкций ЕС против России. Об этом ранее сообщило издание Politico. Отмечалось, что это вмешательство убедило Будапешт отказаться от своего намерения наложить вето и позволило сохранить заморозку российских активов, а также продолжение торгового эмбарго.

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США могут ввести санкции против России в случае, если переговоры между президентом Штатов Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным пройдут неудачно. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. «Конечно, президент готов сделать это [ввести санкции]», — сказала Левитт. Трансляция брифинга с ее участием велась на ее странице в соцсети X. США также могли попросить Венгрию не возражать продлению санкций ЕС против России. Об этом ранее сообщило издание Politico. Отмечалось, что это вмешательство убедило Будапешт отказаться от своего намерения наложить вето и позволило сохранить заморозку российских активов, а также продолжение торгового эмбарго.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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