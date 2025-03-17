США начали угрожать России в преддверии переговоров Путина и Трампа

США могут ввести санкции против России в случае, если переговоры между президентом Штатов Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным пройдут неудачно. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Конечно, президент готов сделать это [ввести санкции]», — сказала Левитт. Трансляция брифинга с ее участием велась на ее странице в соцсети X.
США также могли попросить Венгрию не возражать продлению санкций ЕС против России. Об этом ранее сообщило издание Politico. Отмечалось, что это вмешательство убедило Будапешт отказаться от своего намерения наложить вето и позволило сохранить заморозку российских активов, а также продолжение торгового эмбарго.
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