В ГД научили пенсионеров, как увеличить выплаты

Для увеличения размера будущей пенсии необходимо следить за корректностью записей в подтверждающих стаж документах. Об этом рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.
«Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочетов в документах или упущенных возможностей, — рассказал Гаврилов в интервью агентству РИА Новости.
Чтобы увеличить размер будущей пенсии, необходимо принять ряд важных мер. Во-первых, следует тщательно контролировать корректность учета вашего трудового стажа. Во-вторых, выбрать надежный пенсионный фонд. Также можно рассмотреть возможность использования срочных пенсионных выплат. Кроме того, перевод материнского капитала в накопительную часть пенсии может стать дополнительным способом увеличения пенсионных накоплений.
Как ранее писало URA.RU, в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает изменение системы начисления пенсионных выплат. Согласно новому документу, предусматривается возможность начисления дополнительных средств к пенсии за каждого иждивенца, при этом ограничение на количество иждивенцев, за которых можно получить выплаты, будет снято. Также в Госдуме выступили с предложением увеличить пенсию за многолетний стаж, пишет «Царьград».
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