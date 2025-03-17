17 марта 2025

В ГД научили пенсионеров, как увеличить выплаты

Депутат Гаврилов: увеличить пенсию можно путем перепроверки стажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Для более высоких пенсий важно правильно собрать документы о стаже
Для более высоких пенсий важно правильно собрать документы о стаже Фото:

Для увеличения размера будущей пенсии необходимо следить за корректностью записей в подтверждающих стаж документах. Об этом рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов.

«Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочетов в документах или упущенных возможностей, — рассказал Гаврилов в интервью агентству РИА Новости.

Чтобы увеличить размер будущей пенсии, необходимо принять ряд важных мер. Во-первых, следует тщательно контролировать корректность учета вашего трудового стажа. Во-вторых, выбрать надежный пенсионный фонд. Также можно рассмотреть возможность использования срочных пенсионных выплат. Кроме того, перевод материнского капитала в накопительную часть пенсии может стать дополнительным способом увеличения пенсионных накоплений.

Как ранее писало URA.RU, в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает изменение системы начисления пенсионных выплат. Согласно новому документу, предусматривается возможность начисления дополнительных средств к пенсии за каждого иждивенца, при этом ограничение на количество иждивенцев, за которых можно получить выплаты, будет снято. Также в Госдуме выступили с предложением увеличить пенсию за многолетний стаж, пишет «Царьград».

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Для увеличения размера будущей пенсии необходимо следить за корректностью записей в подтверждающих стаж документах. Об этом рассказал депутат Государственной думы Сергей Гаврилов. «Чтобы добиться более высокой пенсии, важно понимать свои права и механизмы, предусмотренные законодательством. Зачастую пенсия может быть занижена из-за недочетов в документах или упущенных возможностей, — рассказал Гаврилов в интервью агентству РИА Новости. Чтобы увеличить размер будущей пенсии, необходимо принять ряд важных мер. Во-первых, следует тщательно контролировать корректность учета вашего трудового стажа. Во-вторых, выбрать надежный пенсионный фонд. Также можно рассмотреть возможность использования срочных пенсионных выплат. Кроме того, перевод материнского капитала в накопительную часть пенсии может стать дополнительным способом увеличения пенсионных накоплений. Как ранее писало URA.RU, в Государственную думу внесли законопроект, который предлагает изменение системы начисления пенсионных выплат. Согласно новому документу, предусматривается возможность начисления дополнительных средств к пенсии за каждого иждивенца, при этом ограничение на количество иждивенцев, за которых можно получить выплаты, будет снято. Также в Госдуме выступили с предложением увеличить пенсию за многолетний стаж, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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