16 марта 2025

В Госдуму внесут новый проект о доплатах к пенсии россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Законопроект предлагает доплачивать за любое количество иждивенцев
Законопроект предлагает доплачивать за любое количество иждивенцев Фото:

Законопроект, который предусматривает возможность получения дополнительных выплат к пенсии за каждого иждивенца, независимо от их количества, будет внесен в Госдуму. Сейчас можно получить доплату только за троих иждивенцев, отметили авторы инициативы.

«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — говорится в тексте законопроекта. Его цитирует РИА Новости.

По действующему законодательству, получающие страховую пенсию имеют право на получение дополнительной выплаты за иждивенцев. К категории иждивенцев относятся несовершеннолетние дети и внуки, а также студенты очной формы обучения в вузах, родители-пенсионеры или супруги, а также лица с инвалидностью. Размер доплаты устанавливается за каждого иждивенца индивидуально, однако максимальное количество не должно превышать трех.

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Законопроект, который предусматривает возможность получения дополнительных выплат к пенсии за каждого иждивенца, независимо от их количества, будет внесен в Госдуму. Сейчас можно получить доплату только за троих иждивенцев, отметили авторы инициативы. «Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — говорится в тексте законопроекта. Его цитирует РИА Новости. По действующему законодательству, получающие страховую пенсию имеют право на получение дополнительной выплаты за иждивенцев. К категории иждивенцев относятся несовершеннолетние дети и внуки, а также студенты очной формы обучения в вузах, родители-пенсионеры или супруги, а также лица с инвалидностью. Размер доплаты устанавливается за каждого иждивенца индивидуально, однако максимальное количество не должно превышать трех.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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