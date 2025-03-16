В Госдуму внесут новый проект о доплатах к пенсии россиян

Законопроект, который предусматривает возможность получения дополнительных выплат к пенсии за каждого иждивенца, независимо от их количества, будет внесен в Госдуму. Сейчас можно получить доплату только за троих иждивенцев, отметили авторы инициативы.
«Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных», — говорится в тексте законопроекта. Его цитирует РИА Новости.
По действующему законодательству, получающие страховую пенсию имеют право на получение дополнительной выплаты за иждивенцев. К категории иждивенцев относятся несовершеннолетние дети и внуки, а также студенты очной формы обучения в вузах, родители-пенсионеры или супруги, а также лица с инвалидностью. Размер доплаты устанавливается за каждого иждивенца индивидуально, однако максимальное количество не должно превышать трех.
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