В российских регионах пересмотрены тарифы на электроэнергию

В 42 регионах России, включая Подмосковье, области Северного Кавказа, Сибирского федерального округа и Дальнего Востока, планируется пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии и применить к ним повышающий коэффициент до 1,8. Об этом говорится в исследовании Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ.
«Сорок два российских региона, среди которых Подмосковье, регионы Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, Дальнего Востока, решили пересмотреть диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированному тарифу», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные исследования. Отмечается, что повышающий коэффициент в отопительный сезон будет действовать для граждан, проживающих в домах с электроотоплением.
Ранее в России уже анонсировали пересмотр тарифов на электричество для домохозяйств, использующих электроотопление, с введением повышающего сезонного коэффициента 1,8. Это решение было направлено на поддержку потребителей в условиях ограниченного доступа к альтернативным источникам тепла и предполагало дифференцирование тарифов в зависимости от объема потребления электроэнергии.
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