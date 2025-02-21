Для части россиян пересчитают стоимость электричества

В России до 1 марта пересмотрят тарифы на электричество для домохозяйств с электроотоплением. Региональные власти внедрят повышающий сезонный коэффициент 1,8, чтобы поддержать потребителей в условиях нехватки альтернативных источников тепла. Об этом рассказали в правительстве РФ.
«Региональные власти должны будут не позднее 1 марта пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8», — говорится в сообщении официального telegram-канала правительства. Там добавили, что в этом году вводятся дифференцированные тарифы в зависимости от потребления: до 3,9 тысячи кВт·ч, от 3,9 до шести тысяч кВт·ч и свыше шести тысяч кВт·ч в месяц.
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