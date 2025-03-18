Заслуженный журналист Ульяновской области примет участие в челябинских праймериз

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Праймериз ЕР завершатся в мае
Праймериз ЕР завершатся в мае Фото:
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Праймериз «Единой России» в Челябинской области

Заслуженный работник СМИ Ульяновской области, спикер горсовета Катав-Ивановска Галина Федосеева подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в собрание депутатов Катав-Ивановского района Челябинской области. Информация об этом содержится на сайте предварительного голосования.

«Избирательный округ № 6. Федосеева Галина Филипповна. Место работы: совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения. Должность: председатель», — говорится на сайте праймериз.

Федосеева родилась в Белоруссии, окончила журфак в Белорусском госуниверситете. Продолжительное время работала в Ульяновской области, где была отмечена почетным профессиональным званием и наградами, в том числе федерального уровня.

С 2015 года Федосеева работает спикером горсовета Катав-Ивановска. В ходе муниципальной реформы городские и сельские советы в районах, преобразуемых в округа, будут ликвидированы. Эта же участь уготовлена и горсовету Катав-Ивановска.

На данным момент кроме Федосеевой по округу № 6 на праймериз никто не выдвинулся. Действующим депутатом по этому округу является начальник железнодорожной станции Вязовая Данила Гулин.

Всего на праймериз ЕР в Челябинской области по состоянию на 18 марта заявились 53 кандидата. В регионе поведут 37 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов заксобрания региона.

Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.

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Заслуженный работник СМИ Ульяновской области, спикер горсовета Катав-Ивановска Галина Федосеева подала документы для участия в праймериз «Единой России» на выборах в собрание депутатов Катав-Ивановского района Челябинской области. Информация об этом содержится на сайте предварительного голосования. «Избирательный округ № 6. Федосеева Галина Филипповна. Место работы: совет депутатов Катав-Ивановского городского поселения. Должность: председатель», — говорится на сайте праймериз. Федосеева родилась в Белоруссии, окончила журфак в Белорусском госуниверситете. Продолжительное время работала в Ульяновской области, где была отмечена почетным профессиональным званием и наградами, в том числе федерального уровня. С 2015 года Федосеева работает спикером горсовета Катав-Ивановска. В ходе муниципальной реформы городские и сельские советы в районах, преобразуемых в округа, будут ликвидированы. Эта же участь уготовлена и горсовету Катав-Ивановска. На данным момент кроме Федосеевой по округу № 6 на праймериз никто не выдвинулся. Действующим депутатом по этому округу является начальник железнодорожной станции Вязовая Данила Гулин. Всего на праймериз ЕР в Челябинской области по состоянию на 18 марта заявились 53 кандидата. В регионе поведут 37 избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов заксобрания региона. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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