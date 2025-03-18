Выступление президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров с американским лидером Дональда Трампа ожидать не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Тем не менее, он добавил, что информация будет предоставлена, но в каком именно виде пока неизвестно.
Телефонный разговор Трампа и Путина пройдет 18 марта. Лидеры двух стран в контексте украинского конфликта планируют обсудить территориальные вопросы и контроль над АЭС. Песков сообщил, что диалог состоится с 16 до 18 часов по московскому времени.
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