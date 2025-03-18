В Кремле раскрыли, ждать ли выступления Путина после его переговоров с Трампом

Песков: выступления Путина после переговоров с Трампом не будет
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Кремль сразу даст информацию о том, как прошел разговор Трампа и Путина
Песков заявил, что Кремль сразу даст информацию о том, как прошел разговор Трампа и Путина Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Выступление президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров с американским лидером Дональда Трампа ожидать не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Тем не менее, он добавил, что информация будет предоставлена, но в каком именно виде пока неизвестно. 

Телефонный разговор Трампа и Путина пройдет 18 марта. Лидеры двух стран в контексте украинского конфликта планируют обсудить территориальные вопросы и контроль над АЭС. Песков сообщил, что диалог состоится с 16 до 18 часов по московскому времени.

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Выступление президента РФ Владимира Путина по итогам переговоров с американским лидером Дональда Трампа ожидать не стоит. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Нет, президент вряд ли что-то будет говорить», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Тем не менее, он добавил, что информация будет предоставлена, но в каком именно виде пока неизвестно.  Телефонный разговор Трампа и Путина пройдет 18 марта. Лидеры двух стран в контексте украинского конфликта планируют обсудить территориальные вопросы и контроль над АЭС. Песков сообщил, что диалог состоится с 16 до 18 часов по московскому времени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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