Дожди усилятся в Челябинской области в ближайшие сутки

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Дожди осложняют и без того непростую ситуацию с паводком в Челябинской области (архивное фото)
Дожди осложняют и без того непростую ситуацию с паводком в Челябинской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Челябинской области продлено экстренное предупреждение — 19 марта в регионе ожидаются сильный дождь и снегопад. Об этом сообщила пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС-112).

«Ночью и днем 19 марта в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. На дорогах местами возможна сильная гололедица», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале. Умеренные дожди прогнозируются на юге области.

В ночь на 19 марта в Челябинской области похолодает до минус трех градусов. Днем потеплеет до пяти градусов. На юге области днем воздух прогреется до +14 градусов.

В Челябинске 19 марта также ожидаются дождь и снег. Ночью температура воздуха опустится до минус одного градуса, днем поднимется до плюс четырех.

В Челябинской области на две недели раньше положенного срока начался паводок. Непростая ситуация осложняется дождями, которые начались в ночь на 18 марта и продолжаются местами до сих пор. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. В районе объявлен режим ЧС.

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В Челябинской области продлено экстренное предупреждение — 19 марта в регионе ожидаются сильный дождь и снегопад. Об этом сообщила пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС-112). «Ночью и днем 19 марта в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. На дорогах местами возможна сильная гололедица», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале. Умеренные дожди прогнозируются на юге области. В ночь на 19 марта в Челябинской области похолодает до минус трех градусов. Днем потеплеет до пяти градусов. На юге области днем воздух прогреется до +14 градусов. В Челябинске 19 марта также ожидаются дождь и снег. Ночью температура воздуха опустится до минус одного градуса, днем поднимется до плюс четырех. В Челябинской области на две недели раньше положенного срока начался паводок. Непростая ситуация осложняется дождями, которые начались в ночь на 18 марта и продолжаются местами до сих пор. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. В районе объявлен режим ЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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