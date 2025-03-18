Дожди усилятся в Челябинской области в ближайшие сутки

В Челябинской области продлено экстренное предупреждение — 19 марта в регионе ожидаются сильный дождь и снегопад. Об этом сообщила пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС-112).
«Ночью и днем 19 марта в северной половине Челябинской области местами ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега. На дорогах местами возможна сильная гололедица», — сообщила пресс-служба ЕДДС-112 в telegram-канале. Умеренные дожди прогнозируются на юге области.
В ночь на 19 марта в Челябинской области похолодает до минус трех градусов. Днем потеплеет до пяти градусов. На юге области днем воздух прогреется до +14 градусов.
В Челябинске 19 марта также ожидаются дождь и снег. Ночью температура воздуха опустится до минус одного градуса, днем поднимется до плюс четырех.
В Челябинской области на две недели раньше положенного срока начался паводок. Непростая ситуация осложняется дождями, которые начались в ночь на 18 марта и продолжаются местами до сих пор. Наиболее сложная паводковая обстановка наблюдается в Ашинском районе, где вышедшая из берегов река Сим затопила жилые дома на улицах Матросова, Набережная, Октябрьская, Заречная. В районе объявлен режим ЧС.
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