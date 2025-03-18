В Госдуме пообещали предотвратить разгон инфляции

Несмотря на текущий рост инфляции, Центробанк примет все необходимые меры, чтобы предотвратить ее разгон из-за больших инвестиций в восстановление новых и разрушенных территорий, включая Курскую область. Об этом рассказал URA.RU председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Член Национального финансового совета Банка России Анатолий Аксаков.
«Центральный банк будет следить за инфляцией, если что, чтобы она не разгонялась, потому что высокая инфляция это, ну, в первых, для населения плохо. Ну и для бизнеса тоже, потому что долго он не готов при инфляции вкладываться», — отметил Аксаков. Он также заявил, что ближайшие несколько месяцев снижение ключевой ставки ожидать не стоит, несмотря на укрепление рубля. Тем не менее, по его словам, в долгосрочной перспективе этот фактор как раз будет способствовать снижению ставки и инфляции.
Ранее советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ не меняет денежно-кредитную политику и нацелен на снижение инфляции до 4%, несмотря на экономические сложности. Ожидается, что инфляция вернется к целевому уровню в 2026 году.
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