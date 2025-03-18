Бастрыкин поручил возбудить дело на магнитогорца, напавшего на медиков

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело в отношении жителя Магнитогорска (Челябинская область), который напал на медиков. О расследовании руководитель регионального управления Алексей Колбасин должен будет отчитаться в центральный аппарат, сообщает в пресс-службе ведомства.
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Колбасину возбудить уголовные дела и представить доклады», — сообщает пресс-служба СК РФ. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.
Нападение на бригаду скорой помощи случилось 16 марта вблизи одного из домов на улице Советской в Магнитогорске. Пьяный мужчина пытался попасть в спецтранспорт, а после отказа напал на водителя. Это нападение на медиков стало пятым за две недели.
«По этому факту незамедлительно организована доследственная проверка по п. „а“ ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам). Следователь выполняет комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СКР по региону.
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