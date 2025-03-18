«Шансов выжить не было»: педагоги в пермском поселке рассказали, как искали коллегу под снегом

Заваленная снегом с крыши педагог пермской школы пролежала в сугробе почти сутки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коллеги Елены Макаровой нашли ее погребенной под толщей снега
Коллеги Елены Макаровой нашли ее погребенной под толщей снега Фото:

Директор школы в поселке Кын Пермского края Елена Макарова, которую завалил скатившийся с крыши дома снег, пролежала в сугробе почти сутки. Шансов выжить у нее не было, рассказали коллеги погибшей. Учителя хватились руководителя в пятницу утром 14 марта, когда она не вышла на работу. Они приехали к частному дому, где проживала Макарова, но дверь им никто не открыл. Тогда педагоги позвонили участковому.

«Николай Николаевич [участковый] приехал и открыл дверь. Искали дома и в пристройках к нему, но ее нигде не было. Переместились в огород. Там увидели кучу снега. Она [Макарова] была завалена снегом. А он сырой, тяжелый, под ним лед. Еще и кирпичи с печной трубы сверху упали. Шансов выжить не было», — приводит 59.RU слова учителя физкультуры Ольги Терехиной. По информации СМИ, Макарова проживала в доме родителей.

Педагог погибла во время расчистки крыши дома от снега. Сейчас следственные органы СК по Прикамью устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка. Прощание с Макаровой в поселке Кын проходит 18 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор школы в поселке Кын Пермского края Елена Макарова, которую завалил скатившийся с крыши дома снег, пролежала в сугробе почти сутки. Шансов выжить у нее не было, рассказали коллеги погибшей. Учителя хватились руководителя в пятницу утром 14 марта, когда она не вышла на работу. Они приехали к частному дому, где проживала Макарова, но дверь им никто не открыл. Тогда педагоги позвонили участковому. «Николай Николаевич [участковый] приехал и открыл дверь. Искали дома и в пристройках к нему, но ее нигде не было. Переместились в огород. Там увидели кучу снега. Она [Макарова] была завалена снегом. А он сырой, тяжелый, под ним лед. Еще и кирпичи с печной трубы сверху упали. Шансов выжить не было», — приводит 59.RU слова учителя физкультуры Ольги Терехиной. По информации СМИ, Макарова проживала в доме родителей. Педагог погибла во время расчистки крыши дома от снега. Сейчас следственные органы СК по Прикамью устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка. Прощание с Макаровой в поселке Кын проходит 18 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...