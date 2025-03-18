«Шансов выжить не было»: педагоги в пермском поселке рассказали, как искали коллегу под снегом

Директор школы в поселке Кын Пермского края Елена Макарова, которую завалил скатившийся с крыши дома снег, пролежала в сугробе почти сутки. Шансов выжить у нее не было, рассказали коллеги погибшей. Учителя хватились руководителя в пятницу утром 14 марта, когда она не вышла на работу. Они приехали к частному дому, где проживала Макарова, но дверь им никто не открыл. Тогда педагоги позвонили участковому.
«Николай Николаевич [участковый] приехал и открыл дверь. Искали дома и в пристройках к нему, но ее нигде не было. Переместились в огород. Там увидели кучу снега. Она [Макарова] была завалена снегом. А он сырой, тяжелый, под ним лед. Еще и кирпичи с печной трубы сверху упали. Шансов выжить не было», — приводит 59.RU слова учителя физкультуры Ольги Терехиной. По информации СМИ, Макарова проживала в доме родителей.
Педагог погибла во время расчистки крыши дома от снега. Сейчас следственные органы СК по Прикамью устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится процессуальная проверка. Прощание с Макаровой в поселке Кын проходит 18 марта.
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