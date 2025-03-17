В Следственном комитете раскрыли подробности гибели учителя под снегом в Пермском крае

Директор школы поселка Кын Пермского края Елена Макарова погибла во время очистки от снега крыши собственного дома. Помочь ей было некому. Тревогу коллеги забили только, когда женщина не пришла на работу, рассказали в Следственном комитете.
«В связи с ее отсутствием на рабочем месте неравнодушные коллеги обратились в правоохранительные органы. Тело женщины обнаружил участковый уполномоченный отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу», — сообщает СУ СК по Пермскому краю в Telegram.
Ранее URA.RU рассказывало, что СК по факту гибели Макаровой проводит проверку. Слова соболезнования выражали в школе, где работала женщина, а также глава Лысьвенского округа Никита Федосеев. Елена Макарова родилась в Верхотурском районе Свердловской области. Более 30 лет проработала в школе поселка Кузино (Первоуральск). В 2024-м переехала в Кын.
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