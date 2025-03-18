Гигантские льдины выбросило течением на дорогу около деревни Большаково Челябинской области. Населенный пункт оказался отрезанным от цивилизации, сообщили URA.RU местные жители.
«Льдины на мост выбросило вчера», — сообщили URA.RU жители деревни Большаково Чебаркульского района. Огромные льдины сломали мост, сейчас они просто на нем лежат, заблокировав выезд из населенного пункта. Вода смыла трубы и топит участки.
В Челябинской области на две недели раньше срока начался весенний паводок. Ситуацию осложняет дождь, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки лишь усилится. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге Челябинской области и в Ашинском районе, где вода топит жилые дома.
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