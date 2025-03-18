Гигантские льдины выбросило на дорогу в Челябинской области. Фото, видео

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Льдины заблокировали выезд из деревни
Льдины заблокировали выезд из деревни Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

Гигантские льдины выбросило течением на дорогу около деревни Большаково Челябинской области. Населенный пункт оказался отрезанным от цивилизации, сообщили URA.RU местные жители.

«Льдины на мост выбросило вчера», — сообщили URA.RU жители деревни Большаково Чебаркульского района. Огромные льдины сломали мост, сейчас они просто на нем лежат, заблокировав выезд из населенного пункта. Вода смыла трубы и топит участки.

В Челябинской области на две недели раньше срока начался весенний паводок. Ситуацию осложняет дождь, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки лишь усилится. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге Челябинской области и в Ашинском районе, где вода топит жилые дома.

Вот такие огромные льдины лежат на дороге
Вот такие огромные льдины лежат на дороге
Фото:

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Гигантские льдины выбросило течением на дорогу около деревни Большаково Челябинской области. Населенный пункт оказался отрезанным от цивилизации, сообщили URA.RU местные жители. «Льдины на мост выбросило вчера», — сообщили URA.RU жители деревни Большаково Чебаркульского района. Огромные льдины сломали мост, сейчас они просто на нем лежат, заблокировав выезд из населенного пункта. Вода смыла трубы и топит участки. В Челябинской области на две недели раньше срока начался весенний паводок. Ситуацию осложняет дождь, который, по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки лишь усилится. Наиболее сложная ситуация сложилась на юге Челябинской области и в Ашинском районе, где вода топит жилые дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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