«Изучите вопрос»: депутаты отправили свердловского омбудсмена переписывать годовой отчет

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова не смогла с первого раза защитить доклад об итогах работы за 2024 год перед депутатами регионального заксобрания, как и в прошлом году. Члены комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности нашли в отчете ошибки (в частности, о принятом постановлении Мерзлякова писала как о проекте) и отправили его на доработку, передает корреспондент URA.RU.
«Вы пишете, что подготовлен проект постановления правительства Свердловской области об изменении порядка в условиях предоставления ежемесячного пособия одному из родителей, воспитывающему ребенка-инвалида... По информации замгубернатора Павла Крекова, постановление принято в ноябре 2024 года, а ваш доклад поступил в январе…» — указал депутат Тарас Исаков.
Также в докладе Мерзляковой он обнаружил неактуальные показатели по линии минсоцполитики. Еще одно его замечание было связано с тем, что омбудсмен зачастую раскрывает адреса воинских частей, причем не только открытых. Нашли в докладе Мерзляковой и истории, о которых она уже отчитывалась в прошлые годы, грамматические и орфографические ошибки, опечатки, некорректное употребление юридических терминов и цитирование правовых актов с нарушениями.
Депутат Вячеслав Вегнер оказался не согласен с тезисом, что в Свердловской области не успевают готовить педагогов, а решить проблему может целевое обучение. «Вы обманываете нас и резиденцию губернатора, когда так говорите… Вы прекрасно знаете, принято решение, и мы направляем на целевое обучение детей. Каждый из нас, депутатов, ездит по городам, занимается агитацией. Работа идет и достаточно активно. Что мы должны еще сделать, чтобы решить эту проблему? Изучите вопрос, я этим занимаюсь, могу сказать уверенно», — выступил он. Возмутило его и то, что в докладе Мерзляковой говорится о снижении аварийных домов. По факту же, уверен он, цифра растет.
Всего Мерзляковой задали больше 10 вопросов. Выступавшему перед ней начальнику штаба ГУ МВД по Свердловской области Станиславу Каргаеву, для сравнения, задали два. А по итогам обсуждений доклад омбудсмена рекомендовали переделать — до 4 апреля. Выступить с отчетом на заседании заксобрания 25 марта Мерзлякова не успеет.
В прошлом году ситуация была аналогичной, свой доклад Мерзлякова защитила только со второй попытки (тогда говорилось о конфликте, вмешиваться в который приходилось даже губернатору Евгению Куйвашеву). И в тот момент, и сейчас в аппарате парламента уверяют: никакой предвзятости к Мерзляковой нет, лишь объективные претензии, которые депутаты просто не могут оставить без внимания.
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