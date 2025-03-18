У сбежавшего из РФ знатока Аскерова* нашли элитное жилье в Москве

У бывшего участника интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), который покинул Россию еще в 2022 году и за это время сделал ряд экстремистских заявлений против российских граждан, в Москве нашли элитное жилье. Его стоимость составляет порядка 45 миллионов рублей. Об этом пишут журналисты.
«У Ровшана Аскерова <...> осталась элитная квартира в Москве, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей», — передает Life.ru. Площадь данной недвижимости составляет около 67 квадратных метров. Квартира находится на Ленинградском проспекте в столице. Отмечается, что супруга Аскерова владеет другой квартирой, которая находится по соседству. Предполагается, что супруги могли объединить эти объекты, отмечают журналисты.
На протяжении нескольких лет Аскеров открыто критиковал всех тех, кто поддерживает СВО. Причем он категорично высказывался и против тех, кто не покинул Россию. В недавнем интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом РФ иноагентом) знаток заявил также, что поддерживает террористические удары ВСУ по мирным жителям в российских регионах. По его словам, к россиянам он испытывает «ноль эмпатии». Сам Аскеров в настоящий момент проживает в Баку, в квартире, которую лично выпросил у президента Азербайджана Ильхама Алиева, как утверждал сам Аскеров.
*Ровшан Аскеров признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
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