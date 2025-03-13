Бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, а также является иноагентом) оправдал ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Белгорода. По словам Аскерова, удары ВСУ являются нормальными и оправданными.
«Абсолютно. Ноль эмпатии», — заявил бывший знаток в ответ на вопрос о его отношении к пострадавшим жителям Белгорода. Свое мнение он выразил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).
Аскеров выразил мнение, что все атаки Киева на Россию оправданы. Он уточнил, что его взгляды на ситуацию складывались под влиянием текущих событий и политической обстановки.
Российские власти не раз отмечали, что удары ВСУ по регионам — это акты терроризма. Во время одного обстрела украинские военные атаковали площадь Белгорода, где гуляли матери с колясками. Глава РФ Владимир Путин признавался, что у него «все кипит», но Россия никогда не ответит зеркально на чудовищные удары Киева по гражданским объектам.
* Аскеров внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
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