Бывший знаток Аскеров* заявил, что не испытывает сочувствия к жителям Белгорода

Бывший знаток Аскеров* оправдал ракетные удары ВСУ по Белгороду
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Аскеров* заявил, что не сочувствует белгородцам, живущим под обстрелами ВСУ
Аскеров* заявил, что не сочувствует белгородцам, живущим под обстрелами ВСУ Фото:

Бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, а также является иноагентом) оправдал ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Белгорода. По словам Аскерова, удары ВСУ являются нормальными и оправданными.

«Абсолютно. Ноль эмпатии», — заявил бывший знаток в ответ на вопрос о его отношении к пострадавшим жителям Белгорода. Свое мнение он выразил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).

Аскеров выразил мнение, что все атаки Киева на Россию оправданы. Он уточнил, что его взгляды на ситуацию складывались под влиянием текущих событий и политической обстановки.

Российские власти не раз отмечали, что удары ВСУ по регионам — это акты терроризма. Во время одного обстрела украинские военные атаковали площадь Белгорода, где гуляли матери с колясками. Глава РФ Владимир Путин признавался, что у него «все кипит», но Россия никогда не ответит зеркально на чудовищные удары Киева по гражданским объектам. 

* Аскеров внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России

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Бывший участник телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов, а также является иноагентом) оправдал ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирному населению Белгорода. По словам Аскерова, удары ВСУ являются нормальными и оправданными. «Абсолютно. Ноль эмпатии», — заявил бывший знаток в ответ на вопрос о его отношении к пострадавшим жителям Белгорода. Свое мнение он выразил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Аскеров выразил мнение, что все атаки Киева на Россию оправданы. Он уточнил, что его взгляды на ситуацию складывались под влиянием текущих событий и политической обстановки. Российские власти не раз отмечали, что удары ВСУ по регионам — это акты терроризма. Во время одного обстрела украинские военные атаковали площадь Белгорода, где гуляли матери с колясками. Глава РФ Владимир Путин признавался, что у него «все кипит», но Россия никогда не ответит зеркально на чудовищные удары Киева по гражданским объектам.  * Аскеров внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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