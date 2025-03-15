«Утратил интеллект»: в Совфеде осудили слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде

Заявление бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) о смерти мирного населения в Белгороде свидетельствует о снижении его интеллектуальных способностей. Об этом сообщила сенатор Совета Федерации от региона Жанна Чефранова.
«Пример того, что образованные люди (а речь все-таки идет об экс-игроке „Что? Где? Когда?“) могут терять свои интеллектуальные способности. И терять безвозвратно», — прокомментировала Чефранова заявление Аскерова о погибших жителях Белгорода. Ее слова передает РИА Новости. Сенатор также назвала высказывание Аскерова циничным.
Чефранова отметила, что подобные заявления являются ярким примером потери духовных ценностей. По ее словам, жители Белгорода обладают необходимой духовной силой, чтобы прощать, однако они не допустят, чтобы их оскорбляли.
Ранее Аскеров оправдал ракетные обстрелы мирного населения Белгорода, осуществленные Вооруженными силами Украины. Он заявил, что такие действия ВСУ считает обоснованными.
*Ровшан Аскеров признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
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