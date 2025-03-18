В Челябинске кандидатов ЕР послали на пересдачу: выборы в ЗСО начались с конфуза

Штаб счел непроработанными предвыборные стратегии челябинских единороссов

18 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

С первого раза планы избирательных кампаний не смог защитить ни один претендент на мандат челябинского парламента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Планы кампаний кандидатов от «Единой России» на выборы в заксобрание области требуют серьезных корректировок. Об этом сообщил источники URA.RU в партийных кругах. Даже те из них, кто отнесся к разработке стратегий максимально серьезно, вызвали целый ряд замечаний в предвыборном штабе, которым руководит вице-губернатор Роман Воллерт. По информации агентства, процесс защиты концепций начался вчера и продолжится до 21 марта. На сегодня представили совместные с политтехнологами разработки как новички — Татьяна Чилимская (округ №13, бывший Курчатовский) и Евгений Свеженцев (округ №14, бывший Заречный), так и решившие переизбраться действующие параламентарии. Речь о гендиректоре «Чебаркульской птицы» Дмитрии Пырсикове (округ №21, бывший Чебаркульский) и Евгении Илле (округ №25, бывший Троицкий). Домашнее задание не выполнено Новость по теме Праймериз: главная интрига схватки за челябинское заксобрание Кандидаты должны были продемонстрировать штабу оценки стартовых условий в округе, данные имеющихся планы будущих социологических исследований и, информацию о своей команды и тактике работы с электоратом. Также обязательна информация о предложениях, с которыми кандидат выйдет к избирателям, образцы агитационных материалов, сроки этапов кампании и данные о конкурентах. Есть целый ряд других обязательных параметров, но в целом перечень отнюдь не выглядит чрезмерным. «Практически никто не исполнил требования полностью. Самое удивительное, что никто — даже без „практически“ — не прописал в своих стратегиях моменты, связанные с партией. От которой, вообще говоря, они собираются баллотироваться. Макеты отлично оформленных агитматериалов вообще не включали символику ЕР или упоминания о ней», — рассказал инсайдер. При этом он заметил, что некоторые образцы агитации весьма впечатлили придирчивых штабистов. Например, представленные командой Чилимской. Иждивенцев в ЕР не любят Также, по его словам, сотрудников штаба неприятно удивило «иждивенчество» претендентов. Кто-то всерьез рассчитывал, что ему «объяснят, как жить» на собеседовании — куда они должны были прийти с полностью подготовленными концепциями выборов. А еще слишком много надежд возлагают на поддержку местных глав, вместо того, чтобы полагаться на собственные силы. На этом фоне некоторые недочеты выглядели просто забавными. Например, один из кандидатов в раздел «предполагаемые риски» вписал «занятость по основному месту работы». Впереди работа над ошибками Так что практически всем придется вернуться в штаб с обновленными планами еще раз. Ориентировочно — в апреле. К этому моменту штаб будет располагать результатами социологических исследований по всем территориям. Свою «социологию» настоятельно рекомендовано провести и командам кандидатов. На выборах в челябинское заксобрание предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование на праймериз пройдет с 19 по 25 мая, а выборы — в сентябре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Планы кампаний кандидатов от «Единой России» на выборы в заксобрание области требуют серьезных корректировок. Об этом сообщил источники URA.RU в партийных кругах. Даже те из них, кто отнесся к разработке стратегий максимально серьезно, вызвали целый ряд замечаний в предвыборном штабе, которым руководит вице-губернатор Роман Воллерт. По информации агентства, процесс защиты концепций начался вчера и продолжится до 21 марта. На сегодня представили совместные с политтехнологами разработки как новички — Татьяна Чилимская (округ №13, бывший Курчатовский) и Евгений Свеженцев (округ №14, бывший Заречный), так и решившие переизбраться действующие параламентарии. Речь о гендиректоре «Чебаркульской птицы» Дмитрии Пырсикове (округ №21, бывший Чебаркульский) и Евгении Илле (округ №25, бывший Троицкий). Домашнее задание не выполнено Кандидаты должны были продемонстрировать штабу оценки стартовых условий в округе, данные имеющихся планы будущих социологических исследований и, информацию о своей команды и тактике работы с электоратом. Также обязательна информация о предложениях, с которыми кандидат выйдет к избирателям, образцы агитационных материалов, сроки этапов кампании и данные о конкурентах. Есть целый ряд других обязательных параметров, но в целом перечень отнюдь не выглядит чрезмерным. «Практически никто не исполнил требования полностью. Самое удивительное, что никто — даже без „практически“ — не прописал в своих стратегиях моменты, связанные с партией. От которой, вообще говоря, они собираются баллотироваться. Макеты отлично оформленных агитматериалов вообще не включали символику ЕР или упоминания о ней», — рассказал инсайдер. При этом он заметил, что некоторые образцы агитации весьма впечатлили придирчивых штабистов. Например, представленные командой Чилимской. Иждивенцев в ЕР не любят Также, по его словам, сотрудников штаба неприятно удивило «иждивенчество» претендентов. Кто-то всерьез рассчитывал, что ему «объяснят, как жить» на собеседовании — куда они должны были прийти с полностью подготовленными концепциями выборов. А еще слишком много надежд возлагают на поддержку местных глав, вместо того, чтобы полагаться на собственные силы. На этом фоне некоторые недочеты выглядели просто забавными. Например, один из кандидатов в раздел «предполагаемые риски» вписал «занятость по основному месту работы». Впереди работа над ошибками Так что практически всем придется вернуться в штаб с обновленными планами еще раз. Ориентировочно — в апреле. К этому моменту штаб будет располагать результатами социологических исследований по всем территориям. Свою «социологию» настоятельно рекомендовано провести и командам кандидатов. На выборах в челябинское заксобрание предстоит распределить 60 мандатов. Вся область разделена на 30 округов, и от каждого из этих округов будет избрано по одному депутату, который в заксобрании будет представлять именно эту территорию. Оставшиеся 30 мандатов будут распределены по партийному списку, то есть пропорционально количеству голосов избирателей, отданных за каждую из партий. Выдвижение кандидатов на праймериз ЕР проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование на праймериз пройдет с 19 по 25 мая, а выборы — в сентябре.