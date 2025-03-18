Ивану Колесникову — 42: пять лучших фильмов и сериалов с участием актера

Иван Колесников — популярный российский актер. В его фильмографии — свыше 50 работ. В 2015 году он получил премию «Ника» как подающий надежды талантливый актер. 18 марта актер отмечает 42-летие. URA.RU собрало лучшие сериалы и фильмы с его участием.
Сериал «Первый отдел» (16+)
С 2020 года актер Иван Колесников исполняет роль полковника Юрия Брагина в телесериале «Первый отдел». Его персонаж является решительным и непреклонным сотрудником Следственного комитета, занимающимся раскрытием наиболее трудных и запутанных преступлений.
В четвертом сезоне сериала Брагин столкнулся с серьезным испытанием: его супругу Веру арестовали за убийство, которое было совершено многие годы назад. Шокированный Брагин был готов пойти на любые меры, чтобы освободить свою жену.
Заключительный эпизод четвертого сезона, показанный на канале НТВ 21 февраля, оказался неожиданным для зрителя. В финальных сценах сериала Юрий Брагин и его арестованная жена Вера (Елена Вожакина) оказались в крайне тяжелом положении, что добавило драматизма в развязку сюжета.
Продюсер сериала Инесса Юрченко рассказала URA.RU, что съемки пятого сезона уже начались. «Я думаю, он выйдет в 2026 году. Вполне может быть, что серий будет больше, чем обычно. Возможно, где-то примерно 32 эпизода», — заявила продюсер.
«Конец прекрасной эпохи» (18+)
В драматическом фильме Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи» главную роль писателя Андрея Лентулова, чьим прототипом является известный писатель и публицист Сергей Довлатов, исполнил актер Иван. Действие киноленты охватывает период с 1965 по 1969 годы.
В центре сюжета — история молодого ленинградского журналиста и писателя Андрея Лентулова, который после увольнения из редакции газеты переезжает в Таллин по приглашению друга. Там он начинает работать в издании «Советская Эстония». Для Ивана роль Лентулова в фильме «Конец прекрасной эпохи» стала одной из наиболее значимых в его актерской карьере.
«Я совершенно случайно попал в „Конец прекрасной эпохи“ к Говорухину Станиславу Сергеевичу. Это был мой тот самый „билет“, за который я уже поборолся в дальнейшем», — признался актер в интервью для программы «Белая студия».
«Движение вверх» (6+)
В фильме «Движение вверх» актер Колесников воплотил в жизнь персонаж баскетболиста Александра Белова, который стал ключевым игроком в победе советской команды над американцами на Олимпийских играх 1972 года. Для достижения максимальной правдоподобности роли Колесников потерял семь килограммов и проводил ежедневные тренировки на баскетбольной площадке.
Фильм Антона Мегердичева был удостоен высших почестей, получив премию «Золотой орел» в 2019 году. Лента заслужила признание в нескольких категориях, включая «Лучшая мужская роль в кино», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж фильма», «Лучшая работа звукорежиссера» и «Лучшие визуальные эффекты», подтверждая свой статус всенародного хита.
«Анна Каренина» (12+)
В сериале «Анна Каренина» режиссера Карена Шахназарова Колесников сыграл роль Стивы Облонского. Уникальность этого сериала в том, что он делался без оглядки на уже существующие фильмы, посвященные судьбе Анны Карениной. Карен Шахназаров отмечал, что не знакомился со всеми предыдущими экранизациями романа Льва Толстого, которых существует около трех десятков. Сами съемки продолжались два года. Сериал отмечен «Золотым орлом» в категории «Лучший телефильм или мини-сериал».
«София» (18+)
Еще одним значимым историческим проектом в карьере Ивана Колесникова является сериал «София». Этот многосерийный фильм рассказывает о судьбе Зои Палеолог, византийской принцессы, которая стала супругой русского Великого князя Ивана III, приняла православие и внесла значительный вклад в развитие Российского государства. В этом сериале Иван Колесников воплотил образ брата Ивана III, князя Юрия. За выдающееся художественное представление отечественной истории сериал был удостоен специальной награды ТЭФИ.
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