Следственный комитет Москвы показал кадры допроса комика Артемия Останина, который был задержан за шутку про инвалида колясочника. Сам стендапер отметил, что не хотел никого оскорбить и не пытался никого призывать к вражде.
«У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или призывать к вражде какой-либо социальной группе. Приношу свои искренние извинения», — сказал Артемий Останин во время допроса. Кадры приводит СК.
Согласно информации следственных органов, во время своего выступления в Москве стендап-комик озвучил шутку, содержащую враждебность по отношению к лицам, получившим увечья и потерявшим способность к труду. По итогу было возбуждено уголовное дело. Комик попытался скрыться, но был задержан при попытке пройти через границу. Изначально Останин говорил, что его шутку неправильно поняли.
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