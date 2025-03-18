Комик извинился за грубую шутку про инвалида. Видео

Комик Артемий Останин извинился за шутку над инвалидом-колясочником
© Служба новостей «URA.RU»
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Опубликованы кадры допроса Артемия Останина, которого задержали после шутки про инвалида колясочника
Опубликованы кадры допроса Артемия Останина, которого задержали после шутки про инвалида колясочника Фото:

Следственный комитет Москвы показал кадры допроса комика Артемия Останина, который был задержан за шутку про инвалида колясочника. Сам стендапер отметил, что не хотел никого оскорбить и не пытался никого призывать к вражде. 

«У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или призывать к вражде какой-либо социальной группе. Приношу свои искренние извинения», — сказал Артемий Останин во время допроса. Кадры приводит СК. 

Согласно информации следственных органов, во время своего выступления в Москве стендап-комик озвучил шутку, содержащую враждебность по отношению к лицам, получившим увечья и потерявшим способность к труду. По итогу было возбуждено уголовное дело. Комик попытался скрыться, но был задержан при попытке пройти через границу. Изначально Останин говорил, что его шутку неправильно поняли. 

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Следственный комитет Москвы показал кадры допроса комика Артемия Останина, который был задержан за шутку про инвалида колясочника. Сам стендапер отметил, что не хотел никого оскорбить и не пытался никого призывать к вражде.  «У меня не было цели оскорбить кого-то, задеть чьи-то чувства, угрожать насилием или призывать к вражде какой-либо социальной группе. Приношу свои искренние извинения», — сказал Артемий Останин во время допроса. Кадры приводит СК.  Согласно информации следственных органов, во время своего выступления в Москве стендап-комик озвучил шутку, содержащую враждебность по отношению к лицам, получившим увечья и потерявшим способность к труду. По итогу было возбуждено уголовное дело. Комик попытался скрыться, но был задержан при попытке пройти через границу. Изначально Останин говорил, что его шутку неправильно поняли. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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