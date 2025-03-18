СК задержал комика, пошутившего про «подорвавшегося на мине» колясочника

СК задержал комика Останина за шутку про участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Комик Артемий Останин был задержан при попытке покинуть Россию после неудачной шутки про участника СВО
Комик Артемий Останин был задержан при попытке покинуть Россию после неудачной шутки про участника СВО Фото:

Стендап-комик Артемий Останин был задержан правоохранительными органами при попытке пересечь российскую границу. На днях в отношении него было заведено уголовное дело после того, как он озвучил оскорбительную шутку про участника СВО — «человека без ног, который подорвался на мине». Его обвиняют по статье о возбуждении ненависти или вражды, а также оскорблении человеческого достоинства. 

«Задержан стендап-комик Артемий Останин. Он подозревается в совершении преступления, связанного с возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением человеческого достоинства. Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Поводом для задержания послужила шутка о «человеке без ног, который подорвался на мине». Ему грозит штраф или лишение свободы на срок от трех до шести лет.

По версии следствия, комик во время публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО. Останин доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается. Уголовное дело против Останина было возбуждено на днях. Сам стендапер попытался оправдаться за шутку, подчеркнув, что она была неправильно воспринята.

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Стендап-комик Артемий Останин был задержан правоохранительными органами при попытке пересечь российскую границу. На днях в отношении него было заведено уголовное дело после того, как он озвучил оскорбительную шутку про участника СВО — «человека без ног, который подорвался на мине». Его обвиняют по статье о возбуждении ненависти или вражды, а также оскорблении человеческого достоинства.  «Задержан стендап-комик Артемий Останин. Он подозревается в совершении преступления, связанного с возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением человеческого достоинства. Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Поводом для задержания послужила шутка о «человеке без ног, который подорвался на мине». Ему грозит штраф или лишение свободы на срок от трех до шести лет. По версии следствия, комик во время публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО. Останин доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается. Уголовное дело против Останина было возбуждено на днях. Сам стендапер попытался оправдаться за шутку, подчеркнув, что она была неправильно воспринята.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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