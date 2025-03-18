СК задержал комика, пошутившего про «подорвавшегося на мине» колясочника

Стендап-комик Артемий Останин был задержан правоохранительными органами при попытке пересечь российскую границу. На днях в отношении него было заведено уголовное дело после того, как он озвучил оскорбительную шутку про участника СВО — «человека без ног, который подорвался на мине». Его обвиняют по статье о возбуждении ненависти или вражды, а также оскорблении человеческого достоинства.
«Задержан стендап-комик Артемий Останин. Он подозревается в совершении преступления, связанного с возбуждением ненависти либо вражды, а также унижением человеческого достоинства. Фигурант задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу РФ», — сообщает Следком в своем telegram-канале. Поводом для задержания послужила шутка о «человеке без ног, который подорвался на мине». Ему грозит штраф или лишение свободы на срок от трех до шести лет.
По версии следствия, комик во время публичного выступления в Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность в ходе СВО. Останин доставлен в Москву. В ближайшее время следователи столичного СК приступят к его допросу. Расследование продолжается. Уголовное дело против Останина было возбуждено на днях. Сам стендапер попытался оправдаться за шутку, подчеркнув, что она была неправильно воспринята.
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