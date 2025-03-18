Диетолог раскрыла, как шоколад и ягоды замедляют старение

Диетолог Никитина: шоколад и ягоды замедляют старение благодаря витаминам
© Служба новостей «URA.RU»
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Повернуть время вспять можно с помощью правильного питания
Повернуть время вспять можно с помощью правильного питания Фото:

Многие женщины тратят тысячи на походы к косметологам, чтобы продлить молодость. Однако некоторые продукты могут справиться с этой задачей гораздо эффективнее. Диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина назвала URA.RU список чудо-продуктов, которые помогут замедлить старение.

Растительные продукты: основа молодости и энергии

Основой рациона для тех, кто хочет замедлить процессы старения, должна стать растительная пища, заявила диетолог. «Если говорить о продуктах, которые могут замедлять процессы старения, а все хотят быть вечно молодыми, красивыми, бодрыми, энергичными, то в первую очередь это ягоды», — подчеркивает Лариса Никитина.

Она отмечает, что черника — настоящий лидер по содержанию антиоксидантов, витаминов и антоцианов, защищающих клетки от повреждений. Также полезны малина и клубника. Следующими в списке идут орехи. Особую ценность, по мнению врача, представляют грецкие орехи и миндаль.

«Грецкий орех — это вообще кладезь, — объясняет Никитина. — Если вы посмотрите на половинку грецкого ореха, она очень напоминает строение головного мозга. Поэтому полезно начинать утро с грецкого ореха, особенно детям, у которых есть проблемы в развитии».

Миндаль, в свою очередь, богат полезными жирами и витамином Е, которые считаются «эликсиром жизни и здоровья». Не стоит забывать и о других орехах (макадамия, кедровые), а также о тыквенных семечках — источнике цинка и полиненасыщенных жирных кислот.

Зелень и листовые овощи — еще одна важная составляющая рациона молодости. Листовые салаты, шпинат, капуста, листовая свекла богаты витаминами Е, А, С, К и различными минералами. Отдельно доктор Никитина выделяет петрушку.

«Эта скромная зелень — рекордсмен по содержанию витамина С, каротиноидов и хлорофилла. Она не только борется со старением, но и снимает отеки», — рассказала диетолог.

Среди овощей, замедляющих старение, врач отмечает авокадо (источник витамина Е и мононенасыщенных жиров), помидоры (содержат ликопин и каротиноиды) и свеклу (богата клетчаткой и фолиевой кислотой, способствует детоксикации).

Не обошла вниманием эксперт и фрукты. Лимон и другие цитрусовые — известные источники витамина С и антиоксидантов. Неожиданным, но полезным дополнением стал имбирь, обладающий антибактериальными свойствами и улучшающий кровообращение.

Любители сладкого могут порадоваться: какао и темный шоколад (с содержанием какао не менее 85%) — не только лакомство, но и помощники в борьбе со старением. При этом, молочный и белый шоколад, по словам врача, пользы не принесут из-за высокого содержания сахара. В качестве альтернативы сахару Никитина рекомендует топинамбур, стевию, олиго- и полисахариды, а также инулин.

Продукты животного происхождения для продления молодости

Говоря о продуктах животного происхождения, диетолог акцентировала внимание на жирной рыбе (лосось, скумбрия). Эти виды рыбы — ценный источник омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца, мозга и кожи.

В список продуктов для молодости попало и натуральное сливочное масло (источник витаминов А, Д, Е и линолевой кислоты). Однако врач подчеркивает важность умеренности в его потреблении и выбора качественного продукта.

Влияние сахара на молодость

Диетолог подчеркнула, что ключевой фактор, влияющий на процессы старения, — сахар, который вызывает гликацию сосудов. Исключение его из рациона — один из самых эффективных шагов на пути к молодости и здоровью, отметила эксперт.

«Отказ от простых сахаров за месяц приводит человека просто в неописуемый восторг. Во-первых, увеличивается количество энергии. Человек начинает лучше выглядеть на порядок. Уходят отеки», — резюмировала эксперт.

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Многие женщины тратят тысячи на походы к косметологам, чтобы продлить молодость. Однако некоторые продукты могут справиться с этой задачей гораздо эффективнее. Диетолог-нутрициолог и анти-эйдж терапевт Лариса Никитина назвала URA.RU  список чудо-продуктов, которые помогут замедлить старение. Растительные продукты: основа молодости и энергии Основой рациона для тех, кто хочет замедлить процессы старения, должна стать растительная пища, заявила диетолог. «Если говорить о продуктах, которые могут замедлять процессы старения, а все хотят быть вечно молодыми, красивыми, бодрыми, энергичными, то в первую очередь это ягоды», — подчеркивает Лариса Никитина. Она отмечает, что черника — настоящий лидер по содержанию антиоксидантов, витаминов и антоцианов, защищающих клетки от повреждений. Также полезны малина и клубника. Следующими в списке идут орехи. Особую ценность, по мнению врача, представляют грецкие орехи и миндаль. «Грецкий орех — это вообще кладезь, — объясняет Никитина. — Если вы посмотрите на половинку грецкого ореха, она очень напоминает строение головного мозга. Поэтому полезно начинать утро с грецкого ореха, особенно детям, у которых есть проблемы в развитии». Миндаль, в свою очередь, богат полезными жирами и витамином Е, которые считаются «эликсиром жизни и здоровья». Не стоит забывать и о других орехах (макадамия, кедровые), а также о тыквенных семечках — источнике цинка и полиненасыщенных жирных кислот. Зелень и листовые овощи — еще одна важная составляющая рациона молодости. Листовые салаты, шпинат, капуста, листовая свекла богаты витаминами Е, А, С, К и различными минералами. Отдельно доктор Никитина выделяет петрушку. «Эта скромная зелень — рекордсмен по содержанию витамина С, каротиноидов и хлорофилла. Она не только борется со старением, но и снимает отеки», — рассказала диетолог. Среди овощей, замедляющих старение, врач отмечает авокадо (источник витамина Е и мононенасыщенных жиров), помидоры (содержат ликопин и каротиноиды) и свеклу (богата клетчаткой и фолиевой кислотой, способствует детоксикации). Не обошла вниманием эксперт и фрукты. Лимон и другие цитрусовые — известные источники витамина С и антиоксидантов. Неожиданным, но полезным дополнением стал имбирь, обладающий антибактериальными свойствами и улучшающий кровообращение. Любители сладкого могут порадоваться: какао и темный шоколад (с содержанием какао не менее 85%) — не только лакомство, но и помощники в борьбе со старением. При этом, молочный и белый шоколад, по словам врача, пользы не принесут из-за высокого содержания сахара. В качестве альтернативы сахару Никитина рекомендует топинамбур, стевию, олиго- и полисахариды, а также инулин. Продукты животного происхождения для продления молодости Говоря о продуктах животного происхождения, диетолог акцентировала внимание на жирной рыбе (лосось, скумбрия). Эти виды рыбы — ценный источник омега-3 жирных кислот, необходимых для здоровья сердца, мозга и кожи. В список продуктов для молодости попало и натуральное сливочное масло (источник витаминов А, Д, Е и линолевой кислоты). Однако врач подчеркивает важность умеренности в его потреблении и выбора качественного продукта. Влияние сахара на молодость Диетолог подчеркнула, что ключевой фактор, влияющий на процессы старения, — сахар, который вызывает гликацию сосудов. Исключение его из рациона — один из самых эффективных шагов на пути к молодости и здоровью, отметила эксперт. «Отказ от простых сахаров за месяц приводит человека просто в неописуемый восторг. Во-первых, увеличивается количество энергии. Человек начинает лучше выглядеть на порядок. Уходят отеки», — резюмировала эксперт.
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