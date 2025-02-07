Как правильно есть суперфуд ягоды годжи: отвечает врач

В последние годы ягоды годжи приобрели огромную популярность как ингредиент, способный решить едва ли не все проблемы со здоровьем. Но так ли они полезны на самом деле и действительно ли годжи заслуживают свою высокую цену и звание панацеи, URA.RU ответила врач-диетолог Валентина Савельева.
Что такое ягоды годжи
Ягоды годжи, или дереза обыкновенная (Lycium barbarum) — это небольшие красно-оранжевые плоды, которые произрастают в основном в Китае, Тибете и других странах Азии. Их используют в традиционной китайской медицине уже более 2000 лет. В последнее время годжи стали необычайно популярны как на Западе, так и в нашей стране как суперфуд, способный продлить молодость, укрепить здоровье и даже помочь в борьбе с лишним весом.
Витамины и калорийность ягод годжи
Валентина Савельева: «Состав этих ягод в целом интересный, но не уникальный. В них достаточно антиоксидантов, особенно много каротиноида. В годжи еще, конечно, много витамина С , также присутствуют почти все витамины группы В, а еще и важные минералы — железо, кальций, цинк, селен. В них еще есть и белки и клетчатка. Если по граммовке, то где-то на 100 г продукта приходится около 50 г углеводов».
Ягоды годжи: польза и вред
Диетолог Валентина Савельева: «Разные исследования и анализы в целом подтверждают, что ягоды годжи обладают хорошими антиоксидантными свойствами. Так, они помогают защитить клетки от воздействий и повреждений, а это значит, что они определенным образом замедляют процессы старения. Еще они хороши для зрения. А так как есть витамин С, то и для иммунитета».
Употребление годжи может помочь снизить уровень «плохого» холестерина и сахара в крови, что уменьшает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эти ягоды богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать вес.
«Но, понимайте, что не стоит воспринимать эти ягоды как волшебное средство от всех болезней. Многие ягоды богаты витаминами и прочим. Но вот большинство заявлений о чудодейственных свойствах годжи — не более чем маркетинговые уловки. Они могут быть полезным дополнением к сбалансированному питанию, но не заменят здоровый образ жизни и медицинскую помощь при серьезных заболеваниях и тому подобное», — сказала врач.
Важно учитывать и возможный вред ягод годжи. Они могут вызывать аллергические реакции, особенно у людей с непереносимостью пасленовых (томаты, баклажаны, перец). Также годжи способны усиливать действие некоторых лекарств, например, антикоагулянтов и диабетических препаратов, что чревато опасными побочными эффектами.
Сколько можно есть ягод годжи
«Достаточная порция этих ягод — 20-30 г в день, — говорит врач, — это примерно 1-2 столовые ложки сушеных плодов. Начинать лучше с меньшего количества, постепенно увеличивая его при хорошей переносимости. Превышать рекомендованную дозировку не стоит, так как это может привести к нежелательным эффектам — бессоннице, диарее. Важно еще помнить о индивидуальной непереносимости».
Чем заменить ягоды годжи
«Как говорила ранее — в целом по своим характеристикам и составу составу ягоды годжи схожи и с другими ягодами, более привычными для россиян. Так, высоким содержанием антиоксидантов отличаются черника, ежевика, черная смородина. В плане витаминов и минералов конкуренцию годжи могут составить шиповник, облепиха, кизил.
Так, например, в черной смородине витамина С даже больше, чем в годжи. А клюква и брусника обладают не менее мощным противовоспалительным действием. Так что при желании вполне можно найти более доступные и не менее полезные аналоги экзотическим ягодам», — заверила диетолог.
Как правильно есть ягоды годжи
Валентина Савельева: «Ягоды годжи продаются в сушеном виде. Их можно есть как самостоятельное лакомство или добавлять в различные блюда — каши, йогурты, салаты, выпечку. Предварительно годжи лучше замочить в теплой воде на 10-15 минут, чтобы они стали мягче.»
Часто из ягод готовят чай или настой. Для этого 1-2 ст. ложки сушеных плодов заливают стаканом кипятка и настаивают 15-20 минут. Такой напиток особенно полезен при простудных заболеваниях и для укрепления иммунитета.
«Я лично также не рекомендую подвергать годжи какой-либо сильной термической обработке, чтобы не разрушать часть полезных веществ. Лучше все-таки добавлять их в готовые блюда или есть в сыром виде», — заключила врач-диетолог.
Топ-5 рецептов с ягодами годжи
1. Овсяная каша с ягодами годжи
Ингредиенты:
- 1 стакан овсяных хлопьев
- 2 стакана воды
- 1/4 стакана ягод годжи
- 1 столовая ложка меда
- 1/4 чайной ложки корицы
- Щепотка соли
Пошаговый рецепт:
В кастрюлю добавить овсяные хлопья, воду и щепотку соли. Довести до кипения. Уменьшить огонь и варить кашу 10-15 минут, помешивая. Добавить ягоды годжи, мед и корицу, перемешать. Подавать горячей, при желании можно добавить молоко или йогурт.
2. Смузи с ягодами годжи и бананом
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 стакан молока
- 1/4 стакана ягод годжи
- 1 столовая ложка меда
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
Пошаговый рецепт:
Банан очистить и нарезать кусочками. В блендер добавить банан, молоко, ягоды годжи, мед и ванильный экстракт. Взбивать до получения однородной массы. Разлить смузи по стаканам и подавать сразу.
3. Салат с ягодами годжи и шпинатом
Ингредиенты:
- 100 г свежего шпината
- 1/4 стакана ягод годжи
- 1/4 стакана кедровых орехов
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса
- Соль и перец по вкусу
Пошаговый рецепт:
Шпинат промыть, обсушить и порвать руками на крупные кусочки. В миске смешать шпинат, ягоды годжи и кедровые орехи. В отдельной миске смешать оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Полить салат заправкой и аккуратно перемешать. Подавать сразу.
4. Чай с ягодами годжи и имбирем
Ингредиенты:
- 2 стакана воды
- 1 столовая ложка ягод годжи
- 1 кусочек свежего имбиря (2-3 см)
- 1 чайная ложка меда
Пошаговый рецепт:
В чайник налить воду, добавить ягоды годжи и нарезанный тонкими ломтиками имбирь. Довести до кипения и варить 5 минут на медленном огне. Снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут. Процедить чай, добавить мед и размешать.
5. Энергетические шарики с ягодами годжи
Ингредиенты:
- 1 стакан фиников
- 1/2 стакана миндаля
- 1/4 стакана ягод годжи
- 2 столовые ложки какао-порошка
- 1 столовая ложка кокосовой стружки
Пошаговый рецепт:
Финики очистить от косточек и измельчить в блендере. Миндаль подсушить на сковороде и измельчить в блендере. Смешать финиковую и миндальную массу, добавить ягоды годжи и какао-порошок. Перемешать до однородности. Сформировать из массы шарики диаметром 2-3 см. Обвалять шарики в кокосовой стружке и убрать в холодильник на 30 минут. Подавать охлажденными.
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