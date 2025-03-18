Фон дер Ляйен поручила перевооружить Европу к 2030 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Урсула фон дер Ляйен считает необходимым к 2030 году значительно усилить оборону ЕС
Урсула фон дер Ляйен считает необходимым к 2030 году значительно усилить оборону ЕС Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости значительного усиления оборонных способностей Евросоюза к 2030 году. По ее словам, за это время следует усилить противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты. 

«Если говорить о военной мобильности, то к 2030 году нам нужна функционирующая общеевропейская сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время нам нужно инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты», — подчеркнула фон дер Ляйен во время выступления в военной академии Дании. На все это она планирует задействовать порядка 800 миллиардов евро в качестве инвестиций. 

Кроме того, председатель Еврокомиссии считает необходимым начать использовать беспилотники в боевых действиях. Она подчеркнула важность развития военной мобильности в целом, извлекая уроки из украинского конфликта. Также Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости инвестирования в сферу кибербезопасности, включая развитие военного искусственного интеллекта.

Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала необходимость перехода Еврокомиссии в режим повышенной военной готовности и создания специализированного органа по вопросам обороны. Она также анонсировала в скором времени первое в истории заседание специализированного органа Еврокомиссии по вопросам обороны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости значительного усиления оборонных способностей Евросоюза к 2030 году. По ее словам, за это время следует усилить противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты.  «Если говорить о военной мобильности, то к 2030 году нам нужна функционирующая общеевропейская сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время нам нужно инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты», — подчеркнула фон дер Ляйен во время выступления в военной академии Дании. На все это она планирует задействовать порядка 800 миллиардов евро в качестве инвестиций.  Кроме того, председатель Еврокомиссии считает необходимым начать использовать беспилотники в боевых действиях. Она подчеркнула важность развития военной мобильности в целом, извлекая уроки из украинского конфликта. Также Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости инвестирования в сферу кибербезопасности, включая развитие военного искусственного интеллекта. Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала необходимость перехода Еврокомиссии в режим повышенной военной готовности и создания специализированного органа по вопросам обороны. Она также анонсировала в скором времени первое в истории заседание специализированного органа Еврокомиссии по вопросам обороны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...