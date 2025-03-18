Фон дер Ляйен поручила перевооружить Европу к 2030 году

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости значительного усиления оборонных способностей Евросоюза к 2030 году. По ее словам, за это время следует усилить противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты.
«Если говорить о военной мобильности, то к 2030 году нам нужна функционирующая общеевропейская сеть сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов, которые облегчат быструю транспортировку войск и военной техники. В то же время нам нужно инвестировать в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, боеприпасы и ракеты», — подчеркнула фон дер Ляйен во время выступления в военной академии Дании. На все это она планирует задействовать порядка 800 миллиардов евро в качестве инвестиций.
Кроме того, председатель Еврокомиссии считает необходимым начать использовать беспилотники в боевых действиях. Она подчеркнула важность развития военной мобильности в целом, извлекая уроки из украинского конфликта. Также Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости инвестирования в сферу кибербезопасности, включая развитие военного искусственного интеллекта.
Урсула фон дер Ляйен ранее подчеркивала необходимость перехода Еврокомиссии в режим повышенной военной готовности и создания специализированного органа по вопросам обороны. Она также анонсировала в скором времени первое в истории заседание специализированного органа Еврокомиссии по вопросам обороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.