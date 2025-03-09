Европейская комиссия должна перейти на режим повышенной военной готовности. Об этом сообщила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.
«Чтобы отвечать на вызовы перед нами, мы должны переключиться в режим подготовки», — заявила фон дер Ляйен во время пресс-конференции, которая была посвящена завершению первых 100 дней работы нового состава ее ведомства. Трансляция велась на официальном сайте ЕС.
Председатель ЕК добавила, что в скором времени состоится первое в истории заседание специализированного органа Еврокомиссии по вопросам обороны. По ее словам, в рамках обсуждения военной безопасности будут учитываться не только вопросы внешней политики, но и проблематика в области энергетики, научных исследований, торговли, а также кибербезопасности и противодействия иностранному вмешательству.
Фон дер Ляйен повторно подчеркнула свое намерение трансформировать Европейский союз в оборонное объединение в рамках кредитного плана на сумму 800 миллиардов евро. Она также заявила, что значительные военные инвестиции предположительно окажут положительное воздействие на экономику ЕС, хотя по ее словам, до 80% европейских оборонных расходов направляются за пределы блока.
Ранее фон дер Ляйен заявила о необходимости укрепления Украины в военном и экономическом аспектах, чтобы сделать ее «шипованной свиньей». В ответ на это высказывание представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение, что Киев уже самостоятельно достиг этого состояния. Она также отметила, что европейские государства не проявляют интереса к мирному урегулированию российско-украинского конфликта, передает RT.
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