В Аше прибывающая вода загнала местного жителя на крышу дома

В Аше (Челябинская область) вышедшая из берегов река Сим загнала местного жителя на крышу дома. Там он дождался эвакуации, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Вода стремительно прибывала, буквально на глазах. Я успел по лестнице забраться на крышу дома и позвонил по номеру 112, и телефон сел. Спустя некоторое время на лодке приплыли два спасателя», — приводит слова мужчины пресс-служба чрезвычайного ведомства.
По словам пострадавшего, спасатели помогли ему спуститься и эвакуировали в безопасное место. Не забыли и про соседа мужчины. Он поблагодарил сотрудников за службу.
В ведомстве нашли спасателей. Ими стали Антон Растегаев и Константин Чернышов. Мужчины работают в 50-й пожарно-спасательной части. Сейчас они в составе межведомственной группировки продолжают бороться с большой водой и помогать местным жителям.
Паводок в Челябинской области начался на несколько недель раньше среднегодового срока. Несколько муниципалитетов затопило. Сейчас власти прорабатывают шаги по оказанию помощи пострадавшим.
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