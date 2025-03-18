В Аше прибывающая вода загнала местного жителя на крышу дома

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Спасатели продолжают борьбу с паводком
Спасатели продолжают борьбу с паводком Фото:
новость из сюжета
Весенний паводок в Челябинской области в 2025 году

В Аше (Челябинская область) вышедшая из берегов река Сим загнала местного жителя на крышу дома. Там он дождался эвакуации, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Вода стремительно прибывала, буквально на глазах. Я успел по лестнице забраться на крышу дома и позвонил по номеру 112, и телефон сел. Спустя некоторое время на лодке приплыли два спасателя», — приводит слова мужчины пресс-служба чрезвычайного ведомства.

По словам пострадавшего, спасатели помогли ему спуститься и эвакуировали в безопасное место. Не забыли и про соседа мужчины. Он поблагодарил сотрудников за службу.

В ведомстве нашли спасателей. Ими стали Антон Растегаев и Константин Чернышов. Мужчины работают в 50-й пожарно-спасательной части. Сейчас они в составе межведомственной группировки продолжают бороться с большой водой и помогать местным жителям.

Паводок в Челябинской области начался на несколько недель раньше среднегодового срока. Несколько муниципалитетов затопило. Сейчас власти прорабатывают шаги по оказанию помощи пострадавшим.

Антон Растегаев и Константин Чернышов спасли мужчину
Антон Растегаев и Константин Чернышов спасли мужчину
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В Аше (Челябинская область) вышедшая из берегов река Сим загнала местного жителя на крышу дома. Там он дождался эвакуации, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Вода стремительно прибывала, буквально на глазах. Я успел по лестнице забраться на крышу дома и позвонил по номеру 112, и телефон сел. Спустя некоторое время на лодке приплыли два спасателя», — приводит слова мужчины пресс-служба чрезвычайного ведомства. По словам пострадавшего, спасатели помогли ему спуститься и эвакуировали в безопасное место. Не забыли и про соседа мужчины. Он поблагодарил сотрудников за службу. В ведомстве нашли спасателей. Ими стали Антон Растегаев и Константин Чернышов. Мужчины работают в 50-й пожарно-спасательной части. Сейчас они в составе межведомственной группировки продолжают бороться с большой водой и помогать местным жителям. Паводок в Челябинской области начался на несколько недель раньше среднегодового срока. Несколько муниципалитетов затопило. Сейчас власти прорабатывают шаги по оказанию помощи пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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