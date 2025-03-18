В ХМАО спасатели готовятся к ЧС из-за паводка

В ХМАО прошли всероссийские учения по борьбе с паводком. Основной сценарий специалистами МЧС был отработан в Нижневартовске, где из-за критических отметок реки Обь оказалось затопленными 1000 строений.
«Первый день Всероссийских учений завершился в Югре. Основной сценарий разыгран в Нижневартовске — по легенде, из-за ледяного затора на реке Обь уровень воды значительно превысил опасные отметки, что привело к подтоплению более 1000 строений», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МЧС.
В ходе учений были отработаны необходимые действия и оперативное реагирование на ЧС. В учениях задействовано более двух тысяч человек.
В ХМАО из-за аномально теплой весны и прогнозов раннего вскрытия рек активизированы меры по предотвращению паводков. Под угрозой подтопления находятся 47 населенных пунктов, включая Сургут и Нижневартовск. По данным МЧС, вода способна затронуть более 1,7 тысячи домов, 3,4 тысячи участков и критически важные объекты инфраструктуры.
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