18 марта 2025

В ХМАО спасатели готовятся к ЧС из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе прошли всероссийские учения по борьбе с паводком
В округе прошли всероссийские учения по борьбе с паводком Фото:

В ХМАО прошли всероссийские учения по борьбе с паводком. Основной сценарий специалистами МЧС был отработан в Нижневартовске, где из-за критических отметок реки Обь оказалось затопленными 1000 строений.

«Первый день Всероссийских учений завершился в Югре. Основной сценарий разыгран в Нижневартовске — по легенде, из-за ледяного затора на реке Обь уровень воды значительно превысил опасные отметки, что привело к подтоплению более 1000 строений», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МЧС.

В ходе учений были отработаны необходимые действия и оперативное реагирование на ЧС. В учениях задействовано более двух тысяч человек.

В ХМАО из-за аномально теплой весны и прогнозов раннего вскрытия рек активизированы меры по предотвращению паводков. Под угрозой подтопления находятся 47 населенных пунктов, включая Сургут и Нижневартовск. По данным МЧС, вода способна затронуть более 1,7 тысячи домов, 3,4 тысячи участков и критически важные объекты инфраструктуры.

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В ХМАО прошли всероссийские учения по борьбе с паводком. Основной сценарий специалистами МЧС был отработан в Нижневартовске, где из-за критических отметок реки Обь оказалось затопленными 1000 строений. «Первый день Всероссийских учений завершился в Югре. Основной сценарий разыгран в Нижневартовске — по легенде, из-за ледяного затора на реке Обь уровень воды значительно превысил опасные отметки, что привело к подтоплению более 1000 строений», — сообщается в telegram-канале окружного Управления МЧС. В ходе учений были отработаны необходимые действия и оперативное реагирование на ЧС. В учениях задействовано более двух тысяч человек. В ХМАО из-за аномально теплой весны и прогнозов раннего вскрытия рек активизированы меры по предотвращению паводков. Под угрозой подтопления находятся 47 населенных пунктов, включая Сургут и Нижневартовск. По данным МЧС, вода способна затронуть более 1,7 тысячи домов, 3,4 тысячи участков и критически важные объекты инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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