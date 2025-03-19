В Белоруссии силовики подарили мясорубку комику Останину перед передачей РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белорусские силовики подарили шутившему про СВО комику Останину мясорубку
Белорусские силовики подарили шутившему про СВО комику Останину мясорубку Фото:

В Белоруссии задержали российского комика Артемия Останина, которому вручили мясорубку в качестве символического жеста перед передачей России. Об этом сообщает telegram-канал «Белорусский силовик». Этот инцидент произошел после того, как юморист сделал шутку о вручении мясорубок матерям, потерявшим своих сыновей.

«Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении канала. Это действие стало ответом на провокационное высказывание Останина, которое вызвало резкую реакцию.

По предварительным данным, Останин прибыл в Белоруссию с целью последующего выезда в третьи страны, чтобы избежать уголовного преследования. Однако белорусские власти предотвратили его планы и задержали комика.

15 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Останина за разжигание ненависти. Это решение было принято после того, как в социальных сетях появились сообщения о том, что во время своего выступления в Москве артист сделал негативные и оскорбительные замечания по отношению к участнику специальной военной операции. Позже в ведомстве кадры допроса комика. Стендапер заявил, что не хотел никого оскорбить и не пытался никого призывать к вражде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белоруссии задержали российского комика Артемия Останина, которому вручили мясорубку в качестве символического жеста перед передачей России. Об этом сообщает telegram-канал «Белорусский силовик». Этот инцидент произошел после того, как юморист сделал шутку о вручении мясорубок матерям, потерявшим своих сыновей. «Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении канала. Это действие стало ответом на провокационное высказывание Останина, которое вызвало резкую реакцию. По предварительным данным, Останин прибыл в Белоруссию с целью последующего выезда в третьи страны, чтобы избежать уголовного преследования. Однако белорусские власти предотвратили его планы и задержали комика. 15 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Останина за разжигание ненависти. Это решение было принято после того, как в социальных сетях появились сообщения о том, что во время своего выступления в Москве артист сделал негативные и оскорбительные замечания по отношению к участнику специальной военной операции. Позже в ведомстве кадры допроса комика. Стендапер заявил, что не хотел никого оскорбить и не пытался никого призывать к вражде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...