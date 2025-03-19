В Белоруссии силовики подарили мясорубку комику Останину перед передачей РФ

В Белоруссии задержали российского комика Артемия Останина, которому вручили мясорубку в качестве символического жеста перед передачей России. Об этом сообщает telegram-канал «Белорусский силовик». Этот инцидент произошел после того, как юморист сделал шутку о вручении мясорубок матерям, потерявшим своих сыновей.
«Белорусские силовики поняли буквально и вручили ему, перед передачей российским коллегам, мясорубку», — говорится в сообщении канала. Это действие стало ответом на провокационное высказывание Останина, которое вызвало резкую реакцию.
По предварительным данным, Останин прибыл в Белоруссию с целью последующего выезда в третьи страны, чтобы избежать уголовного преследования. Однако белорусские власти предотвратили его планы и задержали комика.
15 марта СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Останина за разжигание ненависти. Это решение было принято после того, как в социальных сетях появились сообщения о том, что во время своего выступления в Москве артист сделал негативные и оскорбительные замечания по отношению к участнику специальной военной операции. Позже в ведомстве кадры допроса комика. Стендапер заявил, что не хотел никого оскорбить и не пытался никого призывать к вражде.
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