Стало известно, когда США и РФ будут обговаривать детали прекращения огня на Украине

Уиткофф: 23 марта будут обсуждаться детали прекращения огня на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Переговоры пройдут 23 марта
Переговоры пройдут 23 марта Фото:

В воскресенье будут выработаны детали соглашения о прекращении огня на Украине. О переговорах, которые пройдут в Джидде (Саудовская Аравия), сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в среду.

«Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого», — сказал Уиткофф телеканалу Fox News.

Ранее в ходе переговоров в Джидде 11 марта США и Украине обсудили территориальные уступки. Но основная часть беседы с украинской делегацией была сосредоточена на общем виде переговорного процесса.

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В воскресенье будут выработаны детали соглашения о прекращении огня на Украине. О переговорах, которые пройдут в Джидде (Саудовская Аравия), сообщил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в среду. «Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде. А после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого», — сказал Уиткофф телеканалу Fox News. Ранее в ходе переговоров в Джидде 11 марта США и Украине обсудили территориальные уступки. Но основная часть беседы с украинской делегацией была сосредоточена на общем виде переговорного процесса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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