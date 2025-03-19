Гладков оценил ситуацию в приграничном районе

Гладков: наша задача — обезопасить население
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гладков сообщил, что ситуация в одном из районов Белгородской области остается сложной
Гладков сообщил, что ситуация в одном из районов Белгородской области остается сложной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сложная обстановка сохраняется в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, министерство обороны и пограничные службы активно работают над выполнением возложенных на них задач для обеспечения безопасности населения.

«Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны и пограничные службы выполняют свои задачи. Наша общая задача — это обезопасить наше население», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале.

Губернатор также добавил, что планирует лично посетить район, чтобы оценить, как идет выполнение задач на местах. Гладков пообещал поделиться полученной информацией после своего визита в Краснояружский район.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сложная обстановка сохраняется в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, министерство обороны и пограничные службы активно работают над выполнением возложенных на них задач для обеспечения безопасности населения. «Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Министерство обороны и пограничные службы выполняют свои задачи. Наша общая задача — это обезопасить наше население», — написал Гладков в своем официальном telegram-канале. Губернатор также добавил, что планирует лично посетить район, чтобы оценить, как идет выполнение задач на местах. Гладков пообещал поделиться полученной информацией после своего визита в Краснояружский район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...