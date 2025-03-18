ВСУ активизировались в Белгородском приграничье: разрушения, пострадавшие, мнения военкоров

ВСУ активизировались в Белгородском приграничье. Российский регион неоднократно подвергался атаке противника. Сегодня утром украинские беспилотники ударили по служебному автобусу с людьми, пострадали минимум три человека.
Также ВСУ активно бьют по Краснояружскому району. Все ключевые службы и ответственные лица работают в усиленном режиме. В Белгороде в результате падения обломков БПЛА ранения получил мирный житель. У пострадавшего травма предплечья. Ситуация в Белгородской области — в материале URA.RU.
ВСУ атаковали шесть населенных пунктов
Шесть населенных пунктов подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, среди пострадавших объектов — жилые дома, социальные и производственные здания.
По его словам, атакам подверглись Волоконовский, Краснояружский и Белгородский районы, Валуйский и Шебекинский округа. По предварительной информации, жертв и раненых нет.
«В селе Тишанка Волоконовского района дрон атаковал здание социального объекта — повреждена кровля. Еще один дрон ударил по грузовому автомобилю в хуторе Фищево Краснояружского района — транспортное средство получило значительные повреждения», — заявил Гладков. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Повреждения также были зафиксированы в поселке Красная Яруга, где детонация беспилотника ВСУ привела к повреждению легкового автомобиля. В хуторе Леоновка Валуйского округа и селе Нечаевка Белгородского района дроны нанесли ущерб частной собственности и производственным объектам.
В поселке Комсомольский Белгородского района также зафиксированы повреждения. Там обломки беспилотников повредили кровлю частного дома, сообщил Гладков в своем telegram-канале.
В Белгороде и Белгородском районе продолжают работать системы ПВО. В результате падения обломков БПЛА ранения получил мирный житель.
«В Белгороде один пострадавший. У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья», — заявил глава региона в своем teleram-канале. Медики проводят операцию, после чего пострадавший будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.
Активный обстрел Краснояружского района
Ситуация в Белгородской области остается напряженной.
ВСУ ведут активный обстрел Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Все ключевые службы и ответственные лица работают в усиленном режиме, обстановка в Белгородской области остается напряженной.
«Сложная обстановка на территории Белгородской области, к сожалению, у нас остается. Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области. Все службы, в первую часть Министерства обороны, пограничные службы, БАРС Белград, Орлан, самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», — заявил Гладков с своем telegram-канале.
ВСУ атакуют автобусы с людьми
БПЛА ВСУ атаковали служебный автобус в Белгородской области. Пострадало минимум три человека. Инцидент произошел, когда автобус компании «Краснояружский бройлер» доставлял сотрудников на работу.
По данным губернатора региона, автобус подорвался на взрывном устройстве. Пострадавшие, две женщины и мужчина были доставлены в больницу на попутном транспорте. «После оказания медицинской помощи все отпущены домой для амбулаторного лечения. Транспортное средство получило повреждения», — заявил Гладков своем telegram-канале.
Еще два автобуса этой же компании ранее подорвались на минах-лепестках. Травмы получили минимум пять человек, никто не погиб.
Что говорят военкоры
ВСУ активизировались в приграничье
Вооруженные силы Украины активизировались около границы Белгородской области. По данным telegram-канала WarGonzo, для атак были задействована часть военных отведенных из Курской области: «Сообщается об активизации противника в районе государственной границы в Белгородской области. Скорее всего, были задействованы часть сил ВСУ, отведенных из Курской области <...> известно о активной работе средств дальнего поражения с обеих сторон».
Противник в боях задействует пехоту. Помимо живой силы, ВСУ также используют тяжелую бронетехнику, в том числе — машины разминирования.
Успехов ВСУ достичь не удалось. Каких либо прорывов не допущено, пишет WarGonzo.
ВСУ попытались зайти в Белгородскую область
Украинские военные попытались зайти в Белгородскую область. Для этих целей ВСУ использовали танки и боевые бронированные машины (ББМ). «На нескольких танках и ББМ попробовали заскочить в Белгородскую область», — сообщил telegram-канал «Воевода Вещает».
Украинские военные подтянули технику для наступления ночью
Противник начал наступательные операции на Белгородском направлении, активизировав действия в районе стыка Белгородской и Курской областей. Стягивать вооружение к границам ВСУ начали ночью, сообщил telegram-канал «Операция Z:Военкоры Русской Весны». Утром последовало разминирование в районе Прилесья, Графовки и Демидовки, после чего была начата атака с использованием танков и пехоты на квадроциклах.
По информации военкоров, часть техники противника уничтожена, минимум один танк оказался в огне. Несмотря на активные действия противника, ситуация остается под контролем российских войск, что свидетельствует об эффективности ответных мер.
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