18 марта 2025

День оленевода в ЯНАО покажут онлайн. Фото

Двухдневную трансляцию Дня оленевода в Салехарде запустят 22 и 23 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в Салехарде покажут в местных пабликах
День оленевода в Салехарде покажут в местных пабликах Фото:
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День оленевода в ЯНАО — 2025

День оленевода 2025 в Салехарде (ЯНАО) будут транслировать онлайн. Двухдневный стриминг запустят в местных социальных сетях, об этом сообщила пресс-служба провайдера «Ростелеком».

«Ростелеком» в ЯНАО организует прямую трансляцию с главного праздника народов Крайнего Севера — Дня оленевода в Салехарде, который пройдет 22 и 23 марта на акватории реки Полябта. Масштабный видеострим длинною в два дня запустят во всех интернет-пабликах округа», — сообщила пресс-служба оператора.

Более десяти камер разместят по всему периметру побережья Полябты. Камеры будут снимать чумы, спортивные площадки, главную сцену, ярмарку и гастрономический фестиваль.

Кроме «Ростелекома» трансляцию Дня оленевода будут вести журналисты медиацентра «Салехард». Живой эфир покажут на официальном сайте и в социальных сетях компании: 22 марта — с 12 до 16 часов, 23 марта — с 12 до 14 часов.

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День оленевода 2025 в Салехарде (ЯНАО) будут транслировать онлайн. Двухдневный стриминг запустят в местных социальных сетях, об этом сообщила пресс-служба провайдера «Ростелеком». «Ростелеком» в ЯНАО организует прямую трансляцию с главного праздника народов Крайнего Севера — Дня оленевода в Салехарде, который пройдет 22 и 23 марта на акватории реки Полябта. Масштабный видеострим длинною в два дня запустят во всех интернет-пабликах округа», — сообщила пресс-служба оператора. Более десяти камер разместят по всему периметру побережья Полябты. Камеры будут снимать чумы, спортивные площадки, главную сцену, ярмарку и гастрономический фестиваль. Кроме «Ростелекома» трансляцию Дня оленевода будут вести журналисты медиацентра «Салехард». Живой эфир покажут на официальном сайте и в социальных сетях компании: 22 марта — с 12 до 16 часов, 23 марта — с 12 до 14 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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