День оленевода 2025 в Салехарде (ЯНАО) будут транслировать онлайн. Двухдневный стриминг запустят в местных социальных сетях, об этом сообщила пресс-служба провайдера «Ростелеком».
«Ростелеком» в ЯНАО организует прямую трансляцию с главного праздника народов Крайнего Севера — Дня оленевода в Салехарде, который пройдет 22 и 23 марта на акватории реки Полябта. Масштабный видеострим длинною в два дня запустят во всех интернет-пабликах округа», — сообщила пресс-служба оператора.
Более десяти камер разместят по всему периметру побережья Полябты. Камеры будут снимать чумы, спортивные площадки, главную сцену, ярмарку и гастрономический фестиваль.
Кроме «Ростелекома» трансляцию Дня оленевода будут вести журналисты медиацентра «Салехард». Живой эфир покажут на официальном сайте и в социальных сетях компании: 22 марта — с 12 до 16 часов, 23 марта — с 12 до 14 часов.
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