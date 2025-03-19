Челябинск готовят к расширению за счет пригородных поселков

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Новые поселки под Челябинском активно застраиваются. (Фото архивное)
Новые поселки под Челябинском активно застраиваются. (Фото архивное) Фото:

Депутаты гордумы Челябинска будут решать вопрос о расширении границ города путем присоединения поселков Западный и Пригородный. Об этом URA.RU сообщили источники в думе.

«Сначала вопрос должны рассмотреть депутаты собрания Сосновского района. Крайний срок — пятница. Если в пятницу документ будет внесен, он будет рассмотрен на президиуме думы, без рассмотрения на комиссии. Регламентом это разрешено. После этого вопрос о включении поселков в состав Челябинска будет рассмотрен на заседании гордумы», — сообщили корреспонденту агентства в думе.

В собрании депутатов Сосновского района сообщили, что вопрос уже рассмотрен. После рассмотрения его на заседании гордумы Челябинска, в апреле депутаты заксобрания региона внесут изменения уже в областной закон о границах Челябинска и Сосновского округа.

Возможность объединения Челябинска с поселком Западный Сосновского района власти начали рассматривать в конце 2024 года. Губернатор Алексей Текслер тогда на прямой линии высказал мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективой. Глава Сосновского района Евгений Ваганов заявил, что других вариантов нет, и в районе рассматривают плюсы и минусы присоединения.

Поселок Западный находится на берегу Шершней и включает множество ЖК («Твоя привилегия», «Вишневая горка», «Притяжение» и так далее). Пригородный расположен сразу за «Парковым-премиум». Оба они сейчас относятся к Сосновскому округу.

Территории отличаются взрывным ростом численности населения в связи с застройкой ранее практически пустовавших земель. Так, если в 2010 году население Западного составляло, по данным Всероссийской переписи населения, 197 человек, то к 2021 году оно выросло до восьми тысяч, и продолжает расти.

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Депутаты гордумы Челябинска будут решать вопрос о расширении границ города путем присоединения поселков Западный и Пригородный. Об этом URA.RU сообщили источники в думе. «Сначала вопрос должны рассмотреть депутаты собрания Сосновского района. Крайний срок — пятница. Если в пятницу документ будет внесен, он будет рассмотрен на президиуме думы, без рассмотрения на комиссии. Регламентом это разрешено. После этого вопрос о включении поселков в состав Челябинска будет рассмотрен на заседании гордумы», — сообщили корреспонденту агентства в думе. В собрании депутатов Сосновского района сообщили, что вопрос уже рассмотрен. После рассмотрения его на заседании гордумы Челябинска, в апреле депутаты заксобрания региона внесут изменения уже в областной закон о границах Челябинска и Сосновского округа. Возможность объединения Челябинска с поселком Западный Сосновского района власти начали рассматривать в конце 2024 года. Губернатор Алексей Текслер тогда на прямой линии высказал мнение, что это поможет синхронизировать развитие инфраструктуры. В начале марта мэр Челябинска Алексей Лошкин назвал присоединение перспективой. Глава Сосновского района Евгений Ваганов заявил, что других вариантов нет, и в районе рассматривают плюсы и минусы присоединения. Поселок Западный находится на берегу Шершней и включает множество ЖК («Твоя привилегия», «Вишневая горка», «Притяжение» и так далее). Пригородный расположен сразу за «Парковым-премиум». Оба они сейчас относятся к Сосновскому округу. Территории отличаются взрывным ростом численности населения в связи с застройкой ранее практически пустовавших земель. Так, если в 2010 году население Западного составляло, по данным Всероссийской переписи населения, 197 человек, то к 2021 году оно выросло до восьми тысяч, и продолжает расти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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