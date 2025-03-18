18 марта 2025

В Пермском зоопарке выбрали топ-10 имен для молодой белой медведицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодая медведица до сих пор живет без имени
Молодая медведица до сих пор живет без имени Фото:

Пермский зоопарк отобрал 10 лучших вариантов имен для белой медведицы, которая недавно родилась в зверинце. Предлагали их подписчики зоосада в соцсети «ВКонтакте». Теперь пермякам предстоит проголосовать и выбрать единственную кличку.

«Подвели итоги ваших предложений кличек для маленькой белой медведицы и лайков на предложенные варианты. Следующий этап — голосование», — сообщает зоопарк в соцсети «ВКонтакте». Организаторы голосования подчеркивают, что не включили в рейтинг кличку Умка, так как она мужская.

В топ-10 вошли:

  1. Кама — в честь главной водной артерии Пермского края.
  2. Парма — так иногда называют Пермскую землю. На языке народа коми «Парма» означает «холмы, поросшие лесом».
  3. СэМи — производное от кличек родителей малышки — папы Сэрику и мамы Милы.
  4. Пероша (Оша) — производное от «Пермь» + «Ош» (медведь по коми-пермяцки)
  5. Астра — со скандинавского означает «Красивая, как бог, с греческого — «Звезда».
  6. Мирика (Мира) — производное от МИлы, сэРИку,и Камы.
  7. Урса — на латыни означает «медведица»
  8. Снежка
  9. Я’Миня — покровительница семейной жизни, положившая начало жизни на земле в мифологии ненцев. Папа малышки с родом с Ямала.
  10. Аврора. В древнеримской мифологии — богиня утренней зари.

Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Пока его не показывают публике — зверинец только распространяет видео с малышом. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица. После этого запустили конкурс по выбору клички. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен в первые часы собирали больше всего «лайков». 

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Пермский зоопарк отобрал 10 лучших вариантов имен для белой медведицы, которая недавно родилась в зверинце. Предлагали их подписчики зоосада в соцсети «ВКонтакте». Теперь пермякам предстоит проголосовать и выбрать единственную кличку. «Подвели итоги ваших предложений кличек для маленькой белой медведицы и лайков на предложенные варианты. Следующий этап — голосование», — сообщает зоопарк в соцсети «ВКонтакте». Организаторы голосования подчеркивают, что не включили в рейтинг кличку Умка, так как она мужская. В топ-10 вошли: Как ранее рассказывало URA.RU, маленький белый медведь родился в Пермском зоопарке в этом году. Пока его не показывают публике — зверинец только распространяет видео с малышом. 27 февраля в зоопарке устроили гендер-пати, тогда выяснилось, что медвежонок — медведица. После этого запустили конкурс по выбору клички. Умка, Сэми, Кама, Парма — такие варианты имен в первые часы собирали больше всего «лайков». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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