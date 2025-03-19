Обломки беспилотника вызвали пожар на нефтебазе в Краснодарском крае: ситуация на данный час

В ночь на 19 марта Вооруженные силы Украины атаковали нефтебазу в районе станицы Кавказской Краснодарского края с помощью беспилотников. Обломки сбитого дрона вызвали пожар, который к утру удалось локализовать, но не потушить полностью. Что известно на данный момент — в материале URA.RU.
Атака и возгорание
ВСУ предприняли атаку на нефтебазу вблизи Кропоткина, где жители услышали не менее трех взрывов. Российская ПВО отразила налет, но обломки одного из беспилотников упали на территорию предприятия, спровоцировав возгорание. По данным telegram-канала Mash, горели части сбитого дрона, а огонь перекинулся на трубопровод между резервуарами. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что пожар начался из-за падения обломков, но автоматическая система пожаротушения и охлаждения сработала штатно.
Масштаб пожара и борьба с огнем
Пожар на нефтебазе в районе станицы Кавказской распространился на 1700 квадратных метров. На месте работают 105 человек и 45 единиц техники, включая экстренные и специальные службы. Утром к тушению подключили дополнительные силы: по состоянию на 10:30 по местному времени задействовано уже 227 специалистов и 99 единиц техники. Повреждение трубопровода осложняет ситуацию, но угрозы взрыва или распространения огня на соседние резервуары пока нет.
Атака — срыв переговоров
Военкор Александр Коц в своем telegram-канале связал удар с политическим контекстом. «Это, судя по всему, ответ [лидера Украины Владимира] Зеленского на инициативу об „энергетическом перемирии“. Обиделся, что [президент РФ Владимир] Путин и [американский лидер Дональд] Трамп решили без него. О чем вообще можно договариваться с этим невменько?» — заявил Коц.
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