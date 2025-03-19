В Кремле заявили, что Путин и Трамп хорошо понимают друг друга

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп хорошо понимают друг друга, между ними есть доверие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Президенты Путин и Трамп хорошо понимают другу друга, доверяют друг другу и намеренны поэтапно идти по пути нормализации отношений РФ и США», — рассказал Песков журналистам в ходе конференц-колла. По его словам, необходимо время для восстановления отношений стран. Однако решимость обоих президентов гарантирует, что этот процесс будет последовательно продвигаться как в Соединенных Штатах, так и в России.
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