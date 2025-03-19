В Кремле заявили, что Путин и Трамп хорошо понимают друг друга

Песков: Путин и Трамп хорошо понимают друг друга
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что нужно время для восстановления отношений РФ и США
Песков отметил, что нужно время для восстановления отношений РФ и США Фото:
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп хорошо понимают друг друга, между ними есть доверие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Президенты Путин и Трамп хорошо понимают другу друга, доверяют друг другу и намеренны поэтапно идти по пути нормализации отношений РФ и США», — рассказал Песков журналистам в ходе конференц-колла. По его словам, необходимо время для восстановления отношений стран. Однако решимость обоих президентов гарантирует, что этот процесс будет последовательно продвигаться как в Соединенных Штатах, так и в России.

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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп хорошо понимают друг друга, между ними есть доверие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. «Президенты Путин и Трамп хорошо понимают другу друга, доверяют друг другу и намеренны поэтапно идти по пути нормализации отношений РФ и США», — рассказал Песков журналистам в ходе конференц-колла. По его словам, необходимо время для восстановления отношений стран. Однако решимость обоих президентов гарантирует, что этот процесс будет последовательно продвигаться как в Соединенных Штатах, так и в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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