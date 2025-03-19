Песков: между президентами РФ и США давно есть прямая связь

Между президентами России и США давно существует прямая связь, включая «красную линию» и возможность проводить видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Между президентами США и РФ давно есть прямая связь и красная линия, а также видеосвязь при необходимости», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Он также добавил, что эти инструменты связи доступны уже долгое время, но были мало использованы во время предыдущей администрации США. Кроме того, Песков отметил, что президент России Владимир Путин открыт к использованию этих каналов связи и видит взаимность со стороны американского главыла Дональда Трампа.
Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся 18 марта. Они затронули тему частичного прекращения огня на Украине, обсудили безопасность судоходства в Черном море и договорились, чтобы участники конфликта не атаковали энергетические объекты друг друга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.