Дудю* и Слепакову** грозит уголовное наказание

В отношении блогера Юрия Дудя и комика Семена Слепакова (оба признаны в РФ иноагентами) составлены административные протоколы за нарушения законодательства о деятельности иностранных агентов. Им может грозить уголовное наказание. Об этом сообщается в картотеке Таганского суда Москвы.
«Административный протокол в отношении Дудя Ю. А. и Слепакова С. С. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) зарегистрирован», — написано в базе суда. Их может ожидать возбуждение уголовного дела. Кроме того, не уточняется, какие именно материалы привлекли внимание Роскомнадзора.
Министерство юстиции Российской Федерации включило в список иностранных агентов Дудя 15 апреля 2022 года. В августе 2024 года Таганский районный суд Москвы наложил на него штраф в размере 40 тысяч рублей за несоблюдение требований о маркировке иноагента в его публикациях. Слепаков добавлен в реестр иностранных агентов 14 апреля 2023 года. Тот же суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей за отказ установить маркировку иностранного агента на двух сообщениях в его telegram-канале.
*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории РФ
**Семен Слепаков признан иностранным агентом на территории РФ
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