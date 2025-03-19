Новым руководителем медцентра катастроф в Челябинске стал главврач Пястолов

На время проведения служебной проверки территориальный центр медицины катастроф Челябинской области (ТЦМК ЧО) возглавил Виктор Пястолов, занимающий должность заместителя главврача по медицинской части станции скорой помощи. Назначение произошло после отстранения прежнего руководителя Сергея Максимова из-за массовых увольнений врачей.
«Отстраненному руководителю медцентра катастроф Сергею Максимову нашли замену. Виктора Пястолова приняли на работу на должность замдиректора по гражданской обороне и мобилизационной работе, и на время отсутствия Сергея Максимова — и.о руководителя», — пишет издание «74.ру».
Как сообщает издание, министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская подтвердила информацию о кадровом изменении. Она заявила, что большинство сотрудников продолжают работать, за исключением двух человек, которые уволились сразу.
Сергей Максимов был отстранен от должности на фоне массовых увольнений медперсонала, которые произошли после его назначения. Врачи центра обвинили Максимова в моральном давлении и непрофессиональном управлении. В результате отдел гражданской обороны полностью покинул учреждение. Директор же в ответ обвинил сотрудников в безделье.
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