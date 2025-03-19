Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по энергетическим объектам России

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему прекратить удары по российским энергообъектам. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — приводит слова источника агентство Bloomberg. Отмечается, что обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.
Дональд Трамп отметил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим» и обсуждения «идут по плану». По его словам, он был направлен на сближение позиций России и Украины.
Переговоры длились около часа. Лидеры также обсудили итоги контактов Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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