Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по энергетическим объектам России

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Зеленский согласился продолжать работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня
Зеленский согласился продолжать работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский  в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему прекратить удары по российским энергообъектам. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

«Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — приводит слова источника агентство Bloomberg. Отмечается, что обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Дональд Трамп отметил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим» и обсуждения «идут по плану». По его словам, он был направлен на сближение позиций России и Украины.

Переговоры длились около часа. Лидеры также обсудили итоги контактов Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Украинский лидер Владимир Зеленский  в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему прекратить удары по российским энергообъектам. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.  «Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — приводит слова источника агентство Bloomberg. Отмечается, что обе стороны договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня. Дональд Трамп отметил, что разговор с Зеленским был «очень хорошим» и обсуждения «идут по плану». По его словам, он был направлен на сближение позиций России и Украины. Переговоры длились около часа. Лидеры также обсудили итоги контактов Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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