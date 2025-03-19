Российские металлурги откажутся от западного оборудования

Российские металлургические предприятия не будут покупать дорогое западное оборудование, если они вернутся на отечественный рынок. Одной из причин будет конкуренция с отечественными компаниями, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
«При возвращении европейских и американских машиностроительных и инжиниринговых компаний на российский рынок им придется столкнуться, с одной стороны, с конкурентами из числа отечественных игроков, окрепших за время их отсутствия, с другой же — с китайскими поставщиками, которые точно не захотят отдавать завоеванные позиции. В данной связи может оказаться, что российские потребители не готовы платить за оборудование», — сказал Хазанов.
В последнее время обсуждается возвращение на российский рынок западных компаний, таких как Boeing и Coca-Cola. Возвращение иностранных игроков может осложниться увеличением таможенных пошлин и конкуренцией с китайскими компаниями.
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