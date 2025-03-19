19 марта 2025

Российские металлурги откажутся от западного оборудования

Эксперт Хазанов: на оборудование Запада в РФ не будет спроса в металлургии
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские компании откажутся от западного оборудования, если оно вернется в РФ
Российские компании откажутся от западного оборудования, если оно вернется в РФ Фото:

Российские металлургические предприятия не будут покупать дорогое западное оборудование, если они вернутся на отечественный рынок. Одной из причин будет конкуренция с отечественными компаниями, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«При возвращении европейских и американских машиностроительных и инжиниринговых компаний на российский рынок им придется столкнуться, с одной стороны, с конкурентами из числа отечественных игроков, окрепших за время их отсутствия, с другой же — с китайскими поставщиками, которые точно не захотят отдавать завоеванные позиции. В данной связи может оказаться, что российские потребители не готовы платить за оборудование», — сказал Хазанов.

В последнее время обсуждается возвращение на российский рынок западных компаний, таких как Boeing и Coca-Cola. Возвращение иностранных игроков может осложниться увеличением таможенных пошлин и конкуренцией с китайскими компаниями.

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Российские металлургические предприятия не будут покупать дорогое западное оборудование, если они вернутся на отечественный рынок. Одной из причин будет конкуренция с отечественными компаниями, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. «При возвращении европейских и американских машиностроительных и инжиниринговых компаний на российский рынок им придется столкнуться, с одной стороны, с конкурентами из числа отечественных игроков, окрепших за время их отсутствия, с другой же — с китайскими поставщиками, которые точно не захотят отдавать завоеванные позиции. В данной связи может оказаться, что российские потребители не готовы платить за оборудование», — сказал Хазанов. В последнее время обсуждается возвращение на российский рынок западных компаний, таких как Boeing и Coca-Cola. Возвращение иностранных игроков может осложниться увеличением таможенных пошлин и конкуренцией с китайскими компаниями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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