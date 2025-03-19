19 марта 2025

Al Arabiya: США попытались ликвидировать одного из лидеров хуситов

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Пока неизвестно, достигли ли удары США своей цели
Пока неизвестно, достигли ли удары США своей цели Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Вооруженные силы США нанесли авиаудары по предполагаемому месту нахождения одного из лидеров движения «Ансар Аллах» (хуситы) в столице Йемена, Сане, которая находится под контролем повстанцев. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Удары были направлены на район Эс-Саура, где предварительно находился один из руководителей „Ансар Аллах“. Помимо предполагаемого лидера движения, целью американских военных стали склады с оружием, расположенные в том же районе», — заявляет Al Arabiya. Однако телеканал не уточняет, удалось ли военным США уничтожить лидеров хуситов.

В то же время принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что под обстрел попало здание, предназначенное для проведения мероприятий, также находящееся в районе Эс-Саура. В результате атаки в здании вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие объекты. По информации Al Masirah, от ударов пострадали мирные жители, семь женщин и два ребенка получили ранения.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о возможном силовом ответе на атаки хуситов против американских авианосцев, указывая на прямую связь Ирана с этими действиями. В своем обращении Трамп подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия со стороны хуситов встретит решительный ответ США.

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Вооруженные силы США нанесли авиаудары по предполагаемому месту нахождения одного из лидеров движения «Ансар Аллах» (хуситы) в столице Йемена, Сане, которая находится под контролем повстанцев. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. «Удары были направлены на район Эс-Саура, где предварительно находился один из руководителей „Ансар Аллах“. Помимо предполагаемого лидера движения, целью американских военных стали склады с оружием, расположенные в том же районе», — заявляет Al Arabiya. Однако телеканал не уточняет, удалось ли военным США уничтожить лидеров хуситов. В то же время принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что под обстрел попало здание, предназначенное для проведения мероприятий, также находящееся в районе Эс-Саура. В результате атаки в здании вспыхнул пожар, были повреждены близлежащие объекты. По информации Al Masirah, от ударов пострадали мирные жители, семь женщин и два ребенка получили ранения. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о возможном силовом ответе на атаки хуситов против американских авианосцев, указывая на прямую связь Ирана с этими действиями. В своем обращении Трамп подчеркнул, что любая дальнейшая агрессия со стороны хуситов встретит решительный ответ США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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